Kijevnek köze lehet a Török Áramlat elleni merényletkísérlethez, Weber ismét a vétójogot korlátozná

Ismét nekiment a tagállami vétójognak Manfred Weber, a Tisza brüsszeli pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP) vezetője. A Kreml szerint Ukrajnának köze lehet a Török Áramlat elleni merényletkísérlethez – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

2026. 04. 06. 23:35
Manfred Weber Magyar Péterrel Fotó: AFP
Orbán Viktor Kiskundorozsmára utazott, a miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.

Orbán Viktor Kiskundorozsmán személyesen ellenőrizte a Török Áramlat magyarországi szakaszát
Orbán Viktor Kiskundorozsmán személyesen ellenőrizte a Török Áramlat magyarországi szakaszát (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

– Nincs kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy ki állhat a Török Áramlat szerbiai szakasza elleni támadási kísérletek mögött, azonban feltételezhető, hogy Kijevnek köze van ehhez – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak Moszkvában.

2022 szeptemberében az ukránok megsemmisítették az Északi Áramlatot. Az ügy felgöngyölítése során kiderült, eredetileg dupla támadást terveztek, a másik célpont már akkor is a Török Áramlat lett volna. Az ukrán hadsereg akkori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij azt akarta, hogy kettős merényletet hajtsanak végre.

Irán újabb dróntámadást hajtott végre a Kuvait területéhez tartozó Bubján-szigeteken található amerikai katonai támaszpont ellen, miközben Teherán szerint stratégiai célpontokat semmisítettek meg. A konfliktus eszkalálódását jelzi, hogy a térségben ismét rakéta- és dróncsapások történtek, valamint egy teheráni egyetemet is támadás ért, amelyet az iráni vezetés élesen bírált.

A német külügyminiszter után Manfred Weber is bírálta az Európai Unióban érvényes vétójogot. Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a jelenlegi rendszer lassítja a döntéshozatalt, ezért változtatásra van szükség a kül- és biztonságpolitikában. „Ezekben a geopolitikailag zavaros időkben sürgősen szükség van egy cselekvőképes Európára” – hangsúlyozta a közismerten magyargyűlölő politikus.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Nem értem…

Bayer Zsolt avatarja

Összeállt egy rakás volt szoci, és nyílt levélben kérik a még nem visszalépett nem tiszás jelölteket, hogy haladéktalanul lépjenek vissza.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu