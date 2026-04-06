Kijevnek köze lehet a Török Áramlat elleni merényletkísérlethez, Weber ismét a vétójogot korlátozná

A német külügyminiszter után Manfred Weber is bírálta az Európai Unióban érvényes vétójogot. Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a jelenlegi rendszer lassítja a döntéshozatalt, ezért változtatásra van szükség a kül- és biztonságpolitikában. „Ezekben a geopolitikailag zavaros időkben sürgősen szükség van egy cselekvőképes Európára” – hangsúlyozta a közismerten magyargyűlölő politikus.