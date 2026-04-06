Orbán Viktor Kiskundorozsmára utazott, a miniszterelnök személyesen ellenőrizte az infrastruktúrát, miután tegnap robbanóanyagot találtak a gázvezeték szerbiai szakaszánál. A Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának katonai védelmét megerősítették. A helyszínen tartott sajtótájékoztatóján a miniszterelnök azt mondta, Magyarország energiaellátása biztonságban van, ebből nem lehet kampánykérdést csinálni.
Kijevnek köze lehet a Török Áramlat elleni merényletkísérlethez, Weber ismét a vétójogot korlátozná
Ismét nekiment a tagállami vétójognak Manfred Weber, a Tisza brüsszeli pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP) vezetője. A Kreml szerint Ukrajnának köze lehet a Török Áramlat elleni merényletkísérlethez – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
– Nincs kétséget kizáró bizonyíték arra, hogy ki állhat a Török Áramlat szerbiai szakasza elleni támadási kísérletek mögött, azonban feltételezhető, hogy Kijevnek köze van ehhez – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak Moszkvában.
2022 szeptemberében az ukránok megsemmisítették az Északi Áramlatot. Az ügy felgöngyölítése során kiderült, eredetileg dupla támadást terveztek, a másik célpont már akkor is a Török Áramlat lett volna. Az ukrán hadsereg akkori főparancsnoka, Valerij Zaluzsnij azt akarta, hogy kettős merényletet hajtsanak végre.
Irán újabb dróntámadást hajtott végre a Kuvait területéhez tartozó Bubján-szigeteken található amerikai katonai támaszpont ellen, miközben Teherán szerint stratégiai célpontokat semmisítettek meg. A konfliktus eszkalálódását jelzi, hogy a térségben ismét rakéta- és dróncsapások történtek, valamint egy teheráni egyetemet is támadás ért, amelyet az iráni vezetés élesen bírált.
A német külügyminiszter után Manfred Weber is bírálta az Európai Unióban érvényes vétójogot. Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a jelenlegi rendszer lassítja a döntéshozatalt, ezért változtatásra van szükség a kül- és biztonságpolitikában. „Ezekben a geopolitikailag zavaros időkben sürgősen szükség van egy cselekvőképes Európára” – hangsúlyozta a közismerten magyargyűlölő politikus.
Borítókép: Manfred Weber Magyar Péterrel (Fotó: AFP)
