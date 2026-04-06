Manfred Weber a vétójogot támadja – Magyarország szuverenitása a tét

Egy olyan Európa, ahol a leglassabbak határozzák meg a tempót, vagy ahol egyes államok vétójogukkal döntéseket blokkolhatnak, Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping befolyása alá kerülhet

– tette hozzá Weber.

Korábban Johann Wadephul német külügyminiszter a Funke médiacsoportnak adott interjúban azt mondta: az EU kül- és biztonságpolitikájában meg kell szüntetni az egyhangúság követelményét, és a minősített többségi döntéshozatal felé kell elmozdulni. Indoklása szerint az Ukrajnának nyújtott támogatások és az Oroszország elleni szankciók tapasztalatai ezt támasztják alá, Magyarországra utalva – írja a Spiegel.