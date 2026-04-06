„Ezekben a geopolitikailag zavaros időkben sürgősen szükség van egy cselekvőképes Európára” – mondta Manfred Weber az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője a Funke Media Group lapjainak.
Manfred Weber a vétójogot támadja – Magyarország szuverenitása a tét
A német külügyminiszter után Manfred Weber is bírálta az Európai Unióban érvényes vétójogot. Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a jelenlegi rendszer lassítja a döntéshozatalt, ezért változtatásra van szükség a kül- és biztonságpolitikában.
Egy olyan Európa, ahol a leglassabbak határozzák meg a tempót, vagy ahol egyes államok vétójogukkal döntéseket blokkolhatnak, Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping befolyása alá kerülhet
– tette hozzá Weber.
Korábban Johann Wadephul német külügyminiszter a Funke médiacsoportnak adott interjúban azt mondta: az EU kül- és biztonságpolitikájában meg kell szüntetni az egyhangúság követelményét, és a minősített többségi döntéshozatal felé kell elmozdulni. Indoklása szerint az Ukrajnának nyújtott támogatások és az Oroszország elleni szankciók tapasztalatai ezt támasztják alá, Magyarországra utalva – írja a Spiegel.
Az egyhangúság elve azt jelenti, hogy az Európai Unió Tanácsában minden tagállam egyetértése szükséges a döntésekhez, különösen a kül- és biztonságpolitika területén. Ennek következtében egyes tagállamok blokkolhatják a döntéshozatalt.
Magyarország jelenleg blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt, mivel Ukrajna továbbra sem indította újra a Barátság kőolajvezetéket, és fenntartja az olajblokádot, egyértelműen politikai okok miatt.
Weber szerint a grönlandi válság megmutatta, hogy az Európai Unió képes hatékonyan fellépni, ha gyorsan és egységesen cselekszik. Álláspontja szerint a kül- és biztonságpolitikában is hasonló működésre van szükség.
Weber támogatta Wadephul javaslatát, és úgy fogalmazott: Németországnak vezető szerepet kell vállalnia, mert az európai országok csak együtt tudnak eredményesen fellépni.
Borítókép: Manfred Weber (Fotó: AFP)
