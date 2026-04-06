Manfred Weber a vétójogot támadja – Magyarország szuverenitása a tét

A német külügyminiszter után Manfred Weber is bírálta az Európai Unióban érvényes vétójogot. Az Európai Néppárt frakcióvezetője szerint a jelenlegi rendszer lassítja a döntéshozatalt, ezért változtatásra van szükség a kül- és biztonságpolitikában.

Magyar Nemzet
2026. 04. 06. 12:41
Manfred Weber (CSU), az EPP elnöke (Fotó: AFP)
„Ezekben a geopolitikailag zavaros időkben sürgősen szükség van egy cselekvőképes Európára” – mondta Manfred Weber az Európai Néppárt parlamenti frakcióvezetője a Funke Media Group lapjainak.

Egy olyan Európa, ahol a leglassabbak határozzák meg a tempót, vagy ahol egyes államok vétójogukkal döntéseket blokkolhatnak, Donald Trump, Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping befolyása alá kerülhet

– tette hozzá Weber.

Korábban Johann Wadephul német külügyminiszter a Funke médiacsoportnak adott interjúban azt mondta: az EU kül- és biztonságpolitikájában meg kell szüntetni az egyhangúság követelményét, és a minősített többségi döntéshozatal felé kell elmozdulni. Indoklása szerint az Ukrajnának nyújtott támogatások és az Oroszország elleni szankciók tapasztalatai ezt támasztják alá, Magyarországra utalva – írja a Spiegel.

Az egyhangúság elve azt jelenti, hogy az Európai Unió Tanácsában minden tagállam egyetértése szükséges a döntésekhez, különösen a kül- és biztonságpolitika területén. Ennek következtében egyes tagállamok blokkolhatják a döntéshozatalt.

Magyarország jelenleg blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt, mivel Ukrajna továbbra sem  indította újra a Barátság kőolajvezetéket, és fenntartja az olajblokádot, egyértelműen politikai okok miatt. 

Weber szerint a grönlandi válság megmutatta, hogy az Európai Unió képes hatékonyan fellépni, ha gyorsan és egységesen cselekszik. Álláspontja szerint a kül- és biztonságpolitikában is hasonló működésre van szükség.

Weber támogatta Wadephul javaslatát, és úgy fogalmazott: Németországnak vezető szerepet kell vállalnia, mert az európai országok csak együtt tudnak eredményesen fellépni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
