Az Eurostat legfrissebb adatai szerint 2026 februárjában mintegy 4,4 millió, Ukrajnából elmenekült, nem uniós állampolgár részesült ideiglenes védelemben az EU-ban. Ez egy hónap alatt is növekedést mutat, ugyanakkor a tendencia nem egyértelmű: miközben sokan maradnak, mások hazatérnek, írja az Origo.
Egyre többen indulnak vissza Ukrajnába
Több mint négy évvel a háború kitörése után továbbra is több millió ukrán menekült tartózkodik az Európai Unió területén, de a veszély ellenére egyre többen döntenek úgy, hogy visszatérnek a háború sújtotta hazájukba.
A legtöbb menekültet befogadó országok között szerepel Németország, Lengyelország és Csehország.
Több tagállamban – köztük Spanyolországban is – nőtt a védelem alatt állók száma, míg néhány országban, például Észtországban és Franciaországban csökkenés volt tapasztalható. A védelemben részesülők döntő többsége, több mint 98 százaléka ukrán állampolgár. Közülük a nők teszik ki a legnagyobb arányt, de jelentős a gyermekek száma is, miközben a férfiak aránya jóval alacsonyabb.
Ukrajna: egyre többen vállalják a visszatérést
A statisztikák mögött azonban egy másik, kevésbé ismert folyamat is kirajzolódik: sokan visszatérnek Ukrajnába, még a frontvonalhoz közeli területekre is. Több mint 1,6 millió ember tért vissza olyan régiókba, mint Harkiv, Donyeck, Herszon vagy Szumi. A Save the Children kutatása szerint a döntés hátterében elsősorban nem politikai, hanem nagyon is személyes és gazdasági okok állnak. A megkérdezett szülők háromnegyede a honvágyat és a közösség hiányát nevezte meg fő indokként. Sokan elszigeteltnek érzik magukat a befogadó országokban, és nehezen tudnak beilleszkedni.
A válaszadók közel fele azért tért vissza, mert gyermekeik boldogtalannak, stresszesnek vagy magányosnak érezték magukat. Emellett az érintettek több mint fele a megélhetési költségek növekedését és a munkalehetőségek hiányát emelte ki.
A segélyszervezet hangsúlyozza: senki sem hozza meg könnyen a döntést, hogy visszatérjen egy háborús övezetbe. Sokan ugyan biztonságra lelnek Európában, de nem tudnak megélni, miközben hiányzik a megszokott környezetük és a társadalmi kapcsolatok.
Borítókép: Egy ukrán menekült kisfiú Franciaországban (Fotó: Hans Lucas/AFP/Vincent Feuray)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!