Egyre többen indulnak vissza Ukrajnába

Több mint négy évvel a háború kitörése után továbbra is több millió ukrán menekült tartózkodik az Európai Unió területén, de a veszély ellenére egyre többen döntenek úgy, hogy visszatérnek a háború sújtotta hazájukba.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 04. 21. 21:01
Egy ukrán menekült kisfiú Franciaországban Fotó: Vincent Feuray Forrás: Hans Lucas/AFP
Az Eurostat legfrissebb adatai szerint 2026 februárjában mintegy 4,4 millió, Ukrajnából elmenekült, nem uniós állampolgár részesült ideiglenes védelemben az EU-ban. Ez egy hónap alatt is növekedést mutat, ugyanakkor a tendencia nem egyértelmű: miközben sokan maradnak, mások hazatérnek, írja az Origo.

Ukrán menekültek Lengyelországban. Fotó: NurPhoto/AFP/Artur Widak

A legtöbb menekültet befogadó országok között szerepel Németország, Lengyelország és Csehország.

Több tagállamban – köztük Spanyolországban is – nőtt a védelem alatt állók száma, míg néhány országban, például Észtországban és Franciaországban csökkenés volt tapasztalható. A védelemben részesülők döntő többsége, több mint 98 százaléka ukrán állampolgár. Közülük a nők teszik ki a legnagyobb arányt, de jelentős a gyermekek száma is, miközben a férfiak aránya jóval alacsonyabb.

Ukrajnából elmenekült és 2026. február végén ideiglenes védelem alatt álló nem uniós állampolgárok. Forrás: Eurostat

Ukrajna: egyre többen vállalják a visszatérést

A statisztikák mögött azonban egy másik, kevésbé ismert folyamat is kirajzolódik: sokan visszatérnek Ukrajnába, még a frontvonalhoz közeli területekre is. Több mint 1,6 millió ember tért vissza olyan régiókba, mint Harkiv, Donyeck, Herszon vagy Szumi. A Save the Children kutatása szerint a döntés hátterében elsősorban nem politikai, hanem nagyon is személyes és gazdasági okok állnak. A megkérdezett szülők háromnegyede a honvágyat és a közösség hiányát nevezte meg fő indokként. Sokan elszigeteltnek érzik magukat a befogadó országokban, és nehezen tudnak beilleszkedni.

A válaszadók közel fele azért tért vissza, mert gyermekeik boldogtalannak, stresszesnek vagy magányosnak érezték magukat. Emellett az érintettek több mint fele a megélhetési költségek növekedését és a munkalehetőségek hiányát emelte ki.

A segélyszervezet hangsúlyozza: senki sem hozza meg könnyen a döntést, hogy visszatérjen egy háborús övezetbe. Sokan ugyan biztonságra lelnek Európában, de nem tudnak megélni, miközben hiányzik a megszokott környezetük és a társadalmi kapcsolatok.

 

Borítókép: Egy ukrán menekült kisfiú Franciaországban (Fotó: Hans Lucas/AFP/Vincent Feuray) 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
