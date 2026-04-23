Szigorítják a férfiak határmenti utazását az ukrán hatóságok: katonakönyv nélkül egy lépést sem tehetnek

Május elejétől új, az eddigieknél jóval szigorúbb szabályozást vezetnek be az ukrán hatóságok: a 18 és 60 év közötti férfiak számára egy hagyományos útlevél már nem feltétlenül elegendő az utazáshoz a régióban.
Az Ukrán Állami Határőrség (SBGS) és a helyi hatóságok tájékoztatása szerint a határátkelőknél – különösen a határ menti területekre vezető pontokon – fokozzák az ellenőrzéseket, és az elvárt dokumentumok listáját a jelenlegi jogszabályokhoz igazítják.
A hadköteles korú férfiaknak innentől rendelkezniük kell az útlevélen felül katonakönyvvel, illetve az utazás célját igazoló dokumentummal (szállodafoglalás, szanatóriumi beutaló, bérleti szerződés vagy kiküldetési papírok stb.) is.
