Ukrajnahatárőrségszigororosz-ukrán háború

Szigorítják a férfiak határmenti utazását az ukrán hatóságok: katonakönyv nélkül egy lépést sem tehetnek

Május 1-jétől jócskán szigorodnak a belépési és ellenőrzési szabályok Kárpátalján, különösen a határ menti területeken. Az ukrán hatóságok szerint az új előírások célja az adminisztráció egységesítése és az ellenőrzések kiszámíthatóbbá tétele. A változások elsősorban a 18 és 60 év közötti férfiakat érintik, akiknek katonakönyvet és több más dokumentumot kell maguknál tartaniuk utazás során. Bizonyos igazolások hiányában útjuk megszakítására is kötelezhetik az érintetteket.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 11:42
Ukrán határőr
Ukrán határőr Forrás: AFP
Május elejétől új, az eddigieknél jóval szigorúbb szabályozást vezetnek be az ukrán hatóságok: a 18 és 60 év közötti férfiak számára egy hagyományos útlevél már nem feltétlenül elegendő az utazáshoz a régióban.

 Az Ukrán Állami Határőrség (SBGS) és a helyi hatóságok tájékoztatása szerint a határátkelőknél – különösen a határ menti területekre vezető pontokon – fokozzák az ellenőrzéseket, és az elvárt dokumentumok listáját a jelenlegi jogszabályokhoz igazítják. 

A hadköteles korú férfiaknak innentől rendelkezniük kell az útlevélen felül katonakönyvvel, illetve az utazás célját igazoló dokumentummal (szállodafoglalás, szanatóriumi beutaló, bérleti szerződés vagy kiküldetési papírok stb.) is.

 

A határmenti zónában még szigorúbb szabályozás jön

Különösen figyelniük kell azoknak, akik útvonala az öt kilométeres határ menti zónán halad át. Ez olyan népszerű turisztikai célpontokat érint, amelyek Románia, Magyarország vagy Szlovákia közelében találhatók. Az ukrán hatóságok közlése szerint az ebben a zónában való tartózkodáshoz kötelező egy speciális engedély, amelyet az illetékes határőregységtől (Munkács vagy Csap) kell beszerezni. Ennek hiányában akkor sem tartózkodhat az említett zónában a személy, ha minden más, az előírtak szerinti dokumentummal rendelkezik.

Borítókép: Ukrán határőr (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu