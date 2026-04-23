Szigorítják a férfiak határmenti utazását az ukrán hatóságok: katonakönyv nélkül egy lépést sem tehetnek

A határmenti zónában még szigorúbb szabályozás jön

Különösen figyelniük kell azoknak, akik útvonala az öt kilométeres határ menti zónán halad át. Ez olyan népszerű turisztikai célpontokat érint, amelyek Románia, Magyarország vagy Szlovákia közelében találhatók. Az ukrán hatóságok közlése szerint az ebben a zónában való tartózkodáshoz kötelező egy speciális engedély, amelyet az illetékes határőregységtől (Munkács vagy Csap) kell beszerezni. Ennek hiányában akkor sem tartózkodhat az említett zónában a személy, ha minden más, az előírtak szerinti dokumentummal rendelkezik.

