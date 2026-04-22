Cristian Terheș román EP-képviselő azonnali és feltétel nélküli lemondásra szólította fel Ursula von der Leyent. A politikus szerint az Európai Bizottság elnökének távoznia kell a vakcinabeszerzésekkel kapcsolatos ügyek miatt.
Román EP-képviselő ment neki Ursula von der Leyennek a Pfizer-botrány miatt
Azonnali és feltétel nélküli lemondást követelt az Európai Parlamentben egy román képviselő Ursula von der Leyentől, miközben súlyos vádakat fogalmazott meg a vakcinabeszerzésekkel kapcsolatban.
Terheș egy korábbi felszólalásában arra hívta fel a figyelmet, hogy az Európai Unió több tízmilliárd euró értékben kötött vakcinaszerződéseket, amelyek akár 4,6 milliárd adag beszerzésére is kiterjedtek. A képviselő szerint ez fejenként több adag vakcinát jelentett volna az uniós polgároknak.
A román politikus kifogásolta azt is, hogy a szerződések részletei nem teljes mértékben nyilvánosak, amit korábban az Európai Számvevőszék is problémásnak jelzett.
Ahogy arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen körül komoly botrány bontakozott ki az úgynevezett Pfizergate-ügy miatt, amely az Európai Bizottság és a Pfizer között a koronavírus-járvány idején kötött, több tízmilliárd eurós vakcinaszerződésekhez kapcsolódik. A megállapodás előkészítése során a bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója között üzenetváltások történtek, ezek tartalmát azonban nem hozták nyilvánosságra.
Az ügy jelentőségét növeli, hogy
az Európai Unió Bírósága megállapította: a bizottság megsértette az uniós jogi elveket azzal, hogy visszatartotta ezeket a dokumentumokat, és nem adott megfelelő indoklást azok eltitkolására.
A közéleti vitákban felmerült Ursula von der Leyen férjének, Heiko von der Leyen a neve is, aki az Orgenesis igazgatója, egy olyan cégé, amit teljes egészében a Pfizer birtokol, ami felveti az érdekütközés, a személyes gazdagodás lehetőségét.
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
