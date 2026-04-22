Román EP-képviselő ment neki Ursula von der Leyennek a Pfizer-botrány miatt

Ahogy arról beszámoltunk, Ursula von der Leyen körül komoly botrány bontakozott ki az úgynevezett Pfizergate-ügy miatt, amely az Európai Bizottság és a Pfizer között a koronavírus-járvány idején kötött, több tízmilliárd eurós vakcinaszerződésekhez kapcsolódik. A megállapodás előkészítése során a bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója között üzenetváltások történtek, ezek tartalmát azonban nem hozták nyilvánosságra.