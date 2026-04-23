vonatbalesetDániaKoppenhágasérülteket

Vonatbaleset Dániában: több sérültje van a frontális ütközésnek

Súlyos vasúti baleset történt Dániában: két vonat ütközött frontálisan egymással, több utas megsérült, számoltak be helyi és nemzetközi források.

Magyar Nemzet
Forrás: Deutsche Welle2026. 04. 23. 8:26
Két vonat ütközött Hilleroed és Kagerup között Isteroedvejennél, 2026. április 23-án Fotó: Steven Knap Forrás: Ritzau Scanpix/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A koppenhágai tűzoltóság tájékoztatása szerint két helyi járat ütközött össze szemből. A szóvivő közölte: az utasok közül többen megsérültek, ugyanakkor mindenkit sikerült kimenekíteni a szerelvényekből, írja a Deutsche Welle.

Vonatbaleset: sérültek is vannak

A hatóságok hangsúlyozták, hogy senki sem szorult a roncsok közé, így nem volt szükség bonyolult műszaki mentésre

A balesetben tizenheten megsérültek, négyen életveszélyesen – jelentette a Ritzau dán hírügynökség. A súlyos baleset Hillerod és Kagerup városokat összekötő vasútvonalon történt, ahol két regionális vonat ütközött frontálisan – közölte Nagy-Koppenhága tűzoltóságának szóvivője. Hozzátette: 

Mindenki kijutott a vonatokból, így senki sem rekedt bent... Jelentős erőforrásokat vezényeltek a helyszínre.

A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, mi vezetett a frontális ütközéshez. A dán vasúti közlekedésben ritkák az ilyen súlyos balesetek. 

Borítókép: Két vonat ütközött Hilleroed és Kagerup között Isteroedvejennél, 2026. április 23-án (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Steven Knap)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
