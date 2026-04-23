Vonatbaleset Dániában: több sérültje van a frontális ütközésnek

A koppenhágai tűzoltóság tájékoztatása szerint két helyi járat ütközött össze szemből. A szóvivő közölte: az utasok közül többen megsérültek, ugyanakkor mindenkit sikerült kimenekíteni a szerelvényekből, írja a Deutsche Welle.
Vonatbaleset: sérültek is vannak
A hatóságok hangsúlyozták, hogy senki sem szorult a roncsok közé, így nem volt szükség bonyolult műszaki mentésre.
A balesetben tizenheten megsérültek, négyen életveszélyesen – jelentette a Ritzau dán hírügynökség. A súlyos baleset Hillerod és Kagerup városokat összekötő vasútvonalon történt, ahol két regionális vonat ütközött frontálisan – közölte Nagy-Koppenhága tűzoltóságának szóvivője. Hozzátette:
Mindenki kijutott a vonatokból, így senki sem rekedt bent... Jelentős erőforrásokat vezényeltek a helyszínre.
A baleset körülményeit vizsgálják, egyelőre nem tudni, mi vezetett a frontális ütközéshez. A dán vasúti közlekedésben ritkák az ilyen súlyos balesetek.
