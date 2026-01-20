vonatbalesetOroszországSpanyolország

Több tragikus vonatbaleset is történt az elmúlt hónapokban

Spanyolországot szörnyű vonatbaleset rázta meg. A katasztrófa rengeteg halálos áldozatot követelt, a sérültek száma több tucatra rúg. Sajnos nem egyedülálló a világban a dél-európai országban történt tragikus eset. Az elmúlt években számos alkalommal fordultak elő megrázó, emberi életeket is követelő vonatszerencsétlenségek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 4:02
Vonatkatasztrófa
Vonatkatasztrófa Forrás: AFP
Legalább 39-en meghaltak és több mint hetvenen megsérültek vasárnap este Dél-Spanyolországban, Córdoba közelében, amikor egy Málagából Madridba tartó nagy sebességű vonat ismeretlen okból kisiklott egy egyenes, nemrég felújított pályán, majd frontálisan ütközött egy szembejövő szerelvénnyel. Az elmúlt években sajnos több tragikus végkimenetelű vonatbalesetről kellett híreket közölnünk. 

Tragikus vonatkatasztrófa Spanyolországban
Vonatkatasztrófa Spanyolországban Fotó: AFP

Borzasztó vonatkatasztrófa Spanyolországban

Vasárnap este két vonat frontálisan ütközött Dél-Spanyolországban. A balesetben legalább 39 ember életét vesztette, több tucat utast pedig kórházba szállítottak. Sokan válságos állapotban vannak. A spanyol vonatkatasztrófa pontos okát egyelőre nem tudni. A baleset azután történt, hogy a vonat elindult Málagából Madrid felé, és egy egyenes pályaszakaszon kisiklott. 

A halálos áldozatok és a sérültek többsége a Madridból Huelva felé tartó vonat első kocsijaiban utazott

– mondta Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter, aki rendkívül különösnek nevezte az esetet. Az Iryo vasúttársaság, amely a Málagából induló járatot üzemeltette, közölte, hogy körülbelül háromszáz utas tartózkodott azon a vonaton, amely az ütközés előtt kisiklott, míg a másik, az állami finanszírozású Renfe által üzemeltetett szerelvényen mintegy száz utas volt. 

A Madrid felé tartó vonat egy utasa elmondta: 

Emberek voltak mindenhol, sikoltoztak, orvosért kiabáltak.

A balesetet követően a Madrid és Andalúzia közötti összes vasúti járatot felfüggesztették. A közlekedési miniszter szerint a szerencsétlenség okainak feltárása, a vizsgálat várhatóan legalább egy hónapig fog tartani.

Tucatnyian meghaltak, százan megsérültek egy mexikói vonatbalesetben

2025. december 29-én legalább tizenhárom ember életét vesztette és közel százan megsérültek, amikor kisiklott egy személyszállító vonat mintegy 250 utassal Mexikó déli részén, Oaxaca államban – közölték a mexikói hatóságok. A mexikói haditengerészet tájékoztatása szerint a Nizanda település közelében történt baleset idején a vonaton 241 utas és kilencfős személyzet tartózkodott. A hatóságok közlése szerint 98-an megsérültek. A mentési munkálatokba a haditengerészet 360 katonát, húsz járművet, négy szárazföldi és három légimentőegységet, valamint egy taktikai drónt is bevont.

A balesetben érintett Interóceáni Vasútvonalat (Tren Interoceánico) 2023-ban avatták fel Andrés Manuel López Obrador volt elnök idején. 

A projekt az Interóceáni folyosó része, amely a Tehuantepeci-földszoroson keresztül köti össze a Csendes-óceán partján fekvő Salina Cruz kikötőjét a Mexikói-öbölnél található Coatzacoalcosszal. A kezdeményezés célja a dél-mexikói térség gazdasági fejlesztése volt, valamint egy, a Panama-csatornával is versenyképes stratégiai kereskedelmi útvonal kialakítása.

Kisiklott egy személyvonat Németországban

2025. június 27-én kisiklott egy személyvonat a németországi Baden-Württemberg tartomány délkeleti részén Riedlingen közelében, többen megsérültek – közölte a német szövetségi rendőrség egyik szóvivője Stuttgartban.

Vonatbaleset történt Baden-Württembergnél
Vonatbaleset történt Baden-Württembergnél Fotó: AFP

A hatóságok szerint a vonaton mintegy százan utazhattak, a szerencsétlenségben négyen meghaltak.  

A brjanszki vonatbalesetnek több mint száz sérültje volt

Az adatok szerint 104 embert ért valamilyen fokú sérülés a 2025. június 1-jén történt tragédiában, amikor egy közúti híd összeomlott egy arra haladó személyvonat felett.

Egy közúti híd omlott össze egy vasútvonalra, kisiklatva egy Moszkva felé tartó személyvonatot a Brjanszki területen
Egy közúti híd omlott egy vasútvonalra, kisiklatva egy Moszkva felé tartó személyvonatot a Brjanszki területen Fotó: AFP

A baleset az oroszországi Brjanszk megye Vygoznicski járásában történt, ahol az autóhíd szerkezeti elemei lezuhantak az alatta áthaladó Klimovo–Moszkva 86-os járatszámú személyvonatra, amelynek mozdonya és több kocsija kisiklott. A hivatalos jelentések szerint heten életüket vesztették, és több mint százan megsérültek, köztük négy gyermek is kórházi ellátásra szorult.

A brjanszki kormányzó szerint szándékos robbantás történhetett, amely a híd összeomlását és a vonat kisiklását okozta. 

India egyik legtragikusabb vonatbalesetét szenvedte el

2023. június 2-án kelet-indiai vonatszerencsétlenséget az elektronikus jelzőrendszer hibája okozta, amely miatt egy vonat tévesen váltott vágányt – közölte  az indiai vasútügyi miniszter. – Hogy ki tette ezt és mi az oka, az majd a vizsgálatból kiderül – mondta Asvini Vaisnav Újdelhiben egy helyi televíziós hálózatnak adott interjújában.

2023. június 3-án, miután az előző este kisiklott egy személyszállító vonat, egy szemből érkező másik pedig ráborult a vagonjaira Indiában
2023. június 3-án, miután az előző este kisiklott egy személyszállító vonat, egy szemből érkező másik pedig ráborult a vagonjaira Indiában Fotó: AFP

A Times of India című napilap az előzetes vizsgálati jelentésre hivatkozva azt írta, hogy emberi hiba okozhatta a vonatok ütközését, amely az ország történetének egyik legsúlyosabb vasúti katasztrófája. 

Az újság szerint a Coromandel express zöld jelzést kapott a Kalkutta és Csennai (egykori Madrasz) közötti fővonalon, de emberi hiba miatt egy olyan vágányra terelték, ahol egy tehervonat közlekedett. A személyvonat ezután mintegy 130 kilométeres óránkénti sebességgel összeütközött a tehervonattal. Három kocsi ezután a szomszédos vágányra zuhant, és egy Bangalor, valamint Kalkutta között közlekedő gyorsvonat hátuljának ütközött. 

Ez az ütközés okozta a legnagyobb károkat – teszi hozzá a Times az előzetes jelentésre hivatkozva. A tragédia Balaszur közelében történt, mintegy kétszáz kilométerre Bhuvanesvartól, a kelet-indiai Orisza állam fővárosától. A tragédiában legalább 288-an meghaltak és kilencszázan megsérültek, ez volt az elmúlt közel harminc év leghalálosabb vasúti balesete.

Borítókép: Vonatkatasztrófa (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

