Több tragikus vonatbaleset is történt az elmúlt hónapokban

Legalább 39-en meghaltak és több mint hetvenen megsérültek vasárnap este Dél-Spanyolországban, Córdoba közelében, amikor egy Málagából Madridba tartó nagy sebességű vonat ismeretlen okból kisiklott egy egyenes, nemrég felújított pályán, majd frontálisan ütközött egy szembejövő szerelvénnyel. Az elmúlt években sajnos több tragikus végkimenetelű vonatbalesetről kellett híreket közölnünk.

Vonatkatasztrófa Spanyolországban Fotó: AFP

Borzasztó vonatkatasztrófa Spanyolországban

Vasárnap este két vonat frontálisan ütközött Dél-Spanyolországban. A balesetben legalább 39 ember életét vesztette, több tucat utast pedig kórházba szállítottak. Sokan válságos állapotban vannak. A spanyol vonatkatasztrófa pontos okát egyelőre nem tudni. A baleset azután történt, hogy a vonat elindult Málagából Madrid felé, és egy egyenes pályaszakaszon kisiklott.

A halálos áldozatok és a sérültek többsége a Madridból Huelva felé tartó vonat első kocsijaiban utazott

– mondta Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter, aki rendkívül különösnek nevezte az esetet. Az Iryo vasúttársaság, amely a Málagából induló járatot üzemeltette, közölte, hogy körülbelül háromszáz utas tartózkodott azon a vonaton, amely az ütközés előtt kisiklott, míg a másik, az állami finanszírozású Renfe által üzemeltetett szerelvényen mintegy száz utas volt.

A Madrid felé tartó vonat egy utasa elmondta:

Emberek voltak mindenhol, sikoltoztak, orvosért kiabáltak.

A balesetet követően a Madrid és Andalúzia közötti összes vasúti járatot felfüggesztették. A közlekedési miniszter szerint a szerencsétlenség okainak feltárása, a vizsgálat várhatóan legalább egy hónapig fog tartani.

Tucatnyian meghaltak, százan megsérültek egy mexikói vonatbalesetben

2025. december 29-én legalább tizenhárom ember életét vesztette és közel százan megsérültek, amikor kisiklott egy személyszállító vonat mintegy 250 utassal Mexikó déli részén, Oaxaca államban – közölték a mexikói hatóságok. A mexikói haditengerészet tájékoztatása szerint a Nizanda település közelében történt baleset idején a vonaton 241 utas és kilencfős személyzet tartózkodott. A hatóságok közlése szerint 98-an megsérültek. A mentési munkálatokba a haditengerészet 360 katonát, húsz járművet, négy szárazföldi és három légimentőegységet, valamint egy taktikai drónt is bevont.

A balesetben érintett Interóceáni Vasútvonalat (Tren Interoceánico) 2023-ban avatták fel Andrés Manuel López Obrador volt elnök idején.

A projekt az Interóceáni folyosó része, amely a Tehuantepeci-földszoroson keresztül köti össze a Csendes-óceán partján fekvő Salina Cruz kikötőjét a Mexikói-öbölnél található Coatzacoalcosszal. A kezdeményezés célja a dél-mexikói térség gazdasági fejlesztése volt, valamint egy, a Panama-csatornával is versenyképes stratégiai kereskedelmi útvonal kialakítása.