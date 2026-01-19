A halálos spanyol vonatkatasztrófát rendkívül különösnek nevezte a felelős miniszter + videó

Mit tudunk eddig a spanyol vonatkatasztrófáról?

A baleset azután történt, hogy a vonat elindult Málagából Madrid felé és épp egy egyenes pályaszakaszon kisiklott.

A halálos áldozatok és a sérültek többsége a Madridból Huelva felé tartó vonat első kocsijaiban utazott

– mondta Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter, aki rendkívül különösnek nevezte az esetet. Az Iryo vasúttársaság, amely a Málagából induló járatot üzemeltette, közölte, hogy körülbelül háromszáz utas tartózkodott azon a vonaton, amely először siklott ki, míg a másik, az állami finanszírozású Renfe által üzemeltetett szerelvényen mintegy száz utas volt.

Egy, a Madrid felé tartó vonaton utazó személy, elmondta:

Emberek voltak mindenhol, sikoltoztak, orvosért kiabáltak.

A balesetet követően a Madrid és Andalúzia közötti összes vasúti járatot felfüggesztették, és várhatóan hétfőn egész nap így marad. A baleset hivatalos oka egyelőre nem ismert. A közlekedési miniszter szerint a nyomozás várhatóan legalább egy hónapig fog tartani.

„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után” – írta Orbán Viktor miniszterelnök X-en közzétett bejegyzésében.

