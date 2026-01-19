halálos vonatbalesetvonatkatasztrófaSpanyolországMadrid

A halálos spanyol vonatkatasztrófát rendkívül különösnek nevezte a felelős miniszter + videó

Vasárnap este két vonat frontálisan ütközött Dél-Spanyolországban. A balesetben legalább 39 ember életét vesztette, több tucat utast pedig kórházba szállítottak. Sokan válságos állapotban vannak. A spanyol vonatkatasztrófa pontos okát egyelőre nem tudni, a spanyol közlekedési miniszter „rendkívül különösnek” nevezte azt.

András János
2026. 01. 19. 9:42
Legalább 39 halálos áldozata van a spanyol vonatkatasztrófának Forrás: AFP
Ahogy arról lapunk is beszámolt, vasárnap este sok halálos áldozattal járó spanyol vonatkatasztrófa történt. Legalább 39 ember meghalt, amikor egy Madrid felé tartó vonat kocsijai kisiklottak, átsodródtak az ellenkező vágányra, majd frontálisan összeütköztek egy szembejövő szerelvénnyel – írja a BBC.

A spanyol vonatkatasztrófa pontos okát egyelőre nem tudni
A spanyol vonatkatasztrófa pontos okát egyelőre nem tudni. Fotó: AFP

A halálos vonatbaleset Dél-Spanyolországban, Córdoba városának közelében történt. A vasúttársaság közlése szerint összesen négyszáz ember tartózkodott a két vonaton. A helyi katasztrófavédelmi szolgálat arról számolt be, hogy legalább 73 embert szállítottak kórházba – közülük 24-en súlyosan megsérültek, a sérültek között pedig négy gyermek is van. 

Mit tudunk eddig a spanyol vonatkatasztrófáról?

A baleset azután történt, hogy a vonat elindult Málagából Madrid felé és épp egy egyenes pályaszakaszon kisiklott. 

A halálos áldozatok és a sérültek többsége a Madridból Huelva felé tartó vonat első kocsijaiban utazott

– mondta Óscar Puente spanyol közlekedési miniszter, aki rendkívül különösnek nevezte az esetet. Az Iryo vasúttársaság, amely a Málagából induló járatot üzemeltette, közölte, hogy körülbelül háromszáz utas tartózkodott azon a vonaton, amely először siklott ki, míg a másik, az állami finanszírozású Renfe által üzemeltetett szerelvényen mintegy száz utas volt. 

Egy, a Madrid felé tartó vonaton utazó személy, elmondta: 

Emberek voltak mindenhol, sikoltoztak, orvosért kiabáltak.

A balesetet követően a Madrid és Andalúzia közötti összes vasúti járatot felfüggesztették, és várhatóan hétfőn egész nap így marad. A baleset hivatalos oka egyelőre nem ismert. A közlekedési miniszter szerint a nyomozás várhatóan legalább egy hónapig fog tartani.

„Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak a tragikus spanyolországi vonatszerencsétlenség után” – írta Orbán Viktor miniszterelnök X-en közzétett bejegyzésében. 

A spanyol vonatkatasztrófa helyszínéről videó került nyilvánosságra

Borítókép: Legalább 39 halálos áldozata van a spanyol vonatkatasztrófának (Fotó: AFP)

