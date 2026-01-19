A halálos spanyol vonatkatasztrófát rendkívül különösnek nevezte a felelős miniszter + videó

Ahogy arról lapunk is beszámolt, vasárnap este sok halálos áldozattal járó spanyol vonatkatasztrófa történt. Legalább 39 ember meghalt, amikor egy Madrid felé tartó vonat kocsijai kisiklottak, átsodródtak az ellenkező vágányra, majd frontálisan összeütköztek egy szembejövő szerelvénnyel – írja a BBC.
A halálos vonatbaleset Dél-Spanyolországban, Córdoba városának közelében történt. A vasúttársaság közlése szerint összesen négyszáz ember tartózkodott a két vonaton. A helyi katasztrófavédelmi szolgálat arról számolt be, hogy legalább 73 embert szállítottak kórházba – közülük 24-en súlyosan megsérültek, a sérültek között pedig négy gyermek is van.
