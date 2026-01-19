balesetspanyolországmadridnagysebességű vonat

Borzasztó vonatkatasztrófa Spanyolországban, sok a halott + videó

Legalább 21-en meghaltak és több mint 70-en megsérültek vasárnap este Dél-Spanyolországban, Córdoba közelében, amikor egy Malagából Madridba tartó nagysebességű vonat ismeretlen okból kisiklott egy egyenes, nemrég felújított pályán, majd frontálisan ütközött egy szembejövő szerelvénnyel. A hatóságok szerint a halálos áldozatok száma még emelkedhet, a baleset okát egyelőre nem ismerik, a mentés a roncsok miatt rendkívül nehézkes.

Kozma Zoltán
2026. 01. 19. 6:14
Gyászol Spanyolország (Fotó: AFP)
Gyászol Spanyolország (Fotó: AFP)
Dél-Spanyolországban, Córdoba közelében, Adamuz településnél történt tragikus baleset vasárnap este, amikor két nagysebességű vonat ütközött össze. Legalább 21 ember vesztette életét, és a halálos áldozatok száma az éjszaka folyamán tovább emelkedhet – figyelmeztettek a hatóságok.

Spanyolországi vonatkatasztrófa: sok a halott (Fotó: AFP)
Spanyolországi vonatkatasztrófa: sok a halott (Fotó: AFP)

A balesetben több mint 30-an súlyosan megsérültek, összesen pedig legalább 73-an. A vonatok közül az egyik, amely a Malaga–Madrid útvonalon közlekedett, kb. 300 utassal az egyenes pályaszakaszon kisiklott, majd átcsúszott a szomszédos vágányra, ahol frontálisan ütközött egy szembejövő vonattal. Ez a Madrid–Huelva útvonalon közlekedett, kb. 100 utassal.

Gyászol Spanyolország

A baleset a malagai indulás után kb. 10 perccel történt. A sínpálya egyenes volt, a vonat típusa Freccia 1000. Ez egy max. 400 km/h sebességű olasz gyártmányú szerelvény.

A spanyol közlekedési miniszter, Óscar Puente „rendkívül furcsának” nevezte az esetet, mert egyenes, nemrég felújított pályán történt a kisiklás. A baleset okát egyelőre nem tudni, a vizsgálat legalább egy hónapig tarthat.

Pedro Sánchez miniszterelnök „mély fájdalom teli éjszakájáról” beszélt az ország számára. Adamuz polgármestere, Rafael Moreno „rémálomhoz” hasonlította a helyszínt, ahol az összeroncsolódott roncsok miatt rendkívül nehézkes volt a túlélők és holttestek kimentése.

A mentés során a romok miatt sokan bent rekedtek, a túlélők közül néhányan a jeges éjszakában vártak buszokra, hogy egy helyi sportközpontba vigyék őket. Az Andalúziai Segélyszolgálat arra kérte a túlélőket, hogy posztoljanak a közösségi médiában, ha életben vannak.

A madridi Atocha, valamint a Sevilla, Córdoba, Malaga és Huelva pályaudvarokon rokonokat fogadó helyeket alakítottak ki. A Madrid és Andalúzia közötti összes nagysebességű vonatforgalmat felfüggesztették, és hétfőn (január 19-én) is szünetel.

Salvador Jimenez, az RTVE újságírója, aki az egyik vonaton utazott, azt mondta, a becsapódás „földrengéshez” hasonlított.

Az első kocsiban ültem. Volt egy pillanat, amikor úgy éreztem, mintha földrengés lett volna, és a vonat valóban kisiklott

 – mondta Jimenez.

A spanyol Vöröskereszt pszichológiai segítséget nyújt a hozzátartozóknak, akik nagy szorongást élnek át a kevés információ miatt.

Nemzetközi szinten Emmanuel Macron francia elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is részvétét fejezte ki, Franciaország támogatásáról biztosítva Spanyolországot.

Ez a baleset a legsúlyosabb spanyol nagysebességű vonat-katasztrófa a 2013-as galíciai szerencsétlenség óta, amikor 80-an haltak meg egy kisiklás miatt.

A helyszínen továbbra is zajlik a mentés és a helyreállítás, a pontos okok feltárása még várat magára.

Borítókép: Gyászol Spanyolország (Fotó: AFP)

