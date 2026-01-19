Borzasztó vonatkatasztrófa Spanyolországban, sok a halott + videó

Dél-Spanyolországban, Córdoba közelében, Adamuz településnél történt tragikus baleset vasárnap este, amikor két nagysebességű vonat ütközött össze. Legalább 21 ember vesztette életét, és a halálos áldozatok száma az éjszaka folyamán tovább emelkedhet – figyelmeztettek a hatóságok.

Spanyolországi vonatkatasztrófa: sok a halott (Fotó: AFP)

A balesetben több mint 30-an súlyosan megsérültek, összesen pedig legalább 73-an. A vonatok közül az egyik, amely a Malaga–Madrid útvonalon közlekedett, kb. 300 utassal az egyenes pályaszakaszon kisiklott, majd átcsúszott a szomszédos vágányra, ahol frontálisan ütközött egy szembejövő vonattal. Ez a Madrid–Huelva útvonalon közlekedett, kb. 100 utassal.

Gyászol Spanyolország

A baleset a malagai indulás után kb. 10 perccel történt. A sínpálya egyenes volt, a vonat típusa Freccia 1000. Ez egy max. 400 km/h sebességű olasz gyártmányú szerelvény.

A spanyol közlekedési miniszter, Óscar Puente „rendkívül furcsának” nevezte az esetet, mert egyenes, nemrég felújított pályán történt a kisiklás. A baleset okát egyelőre nem tudni, a vizsgálat legalább egy hónapig tarthat.

Pedro Sánchez miniszterelnök „mély fájdalom teli éjszakájáról” beszélt az ország számára. Adamuz polgármestere, Rafael Moreno „rémálomhoz” hasonlította a helyszínt, ahol az összeroncsolódott roncsok miatt rendkívül nehézkes volt a túlélők és holttestek kimentése.