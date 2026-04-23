Wizz Airlégiforgalomkerozinhiány

A Wizz Air védve van a kerozinárak gyors változásával szemben

A Wizz Air közleményt adott ki, miután a vállalat egyik versenytársa nemrég arról beszélt, hogy csődbe mehet a cég az emelkedő árak miatt. A Wizz Air jelezte, hogy a vállalat védve van a kerozinárak gyors változása ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 23. 22:29
Egy Wizz Air gép leszállás közben a stuttgarti reptéren Fotó: CHRISTOPH SCHMIDT Forrás: DPA
A társaság azt írta: a Wizz Air a többi légitársasághoz képest nagyobb mértékben biztosította már korábban opciós ügyletekkel kerozinszükséglete jelentős részét, így a gyorsan változó üzemanyagárakkal szemben is védve van.

A flotta több mint 75 százaléka az Airbus A320neo típuscsaládba tartozó, hatékonyan üzemeltethető repülőgépekből áll, amelyek egy utaskilométerre vetített kerozinfogyasztása iparági szinten a legalacsonyabb – tették hozzá.

A Wizz Air pénzügyi helyzete stabil, jelentős likviditással rendelkezik, repülőgépeit 18 hónappal előre finanszírozza, ezért a lehetőségért pedig a pénzügyi szolgáltatók erős versenyt folytatnak. A stabilitást mutatja az is, hogy a Wizz Air régóta fennálló kapcsolatokat ápol vezető lízingcégekkel és gyártókkal, és flottastratégiáját továbbra is zavartalanul hajtja végre – áll a közleményben.

add-square Energiaválság fenyegeti Európát

A szegényebb családok isszák meg a levét a túlzott brüsszeli szigornak

Energiaválság fenyegeti Európát 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Vita a történelemmel és az ellenállás iránya – a fiatalokról (2. rész)

Bayer Zsolt avatarja

Most a díszlet úgy van átrendezve, hogy a veszély itt van, de ők nem látják. Az ellenállás iránya: Pink Floyd, Tolsztoj, Kosztolányi, Cs. Szabó.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
