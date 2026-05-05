A kolumbiai elnök szerint értelmetlenül halnak meg a honfitársai Ukrajnában

Petro emlékeztetett arra is, hogy Kolumbiában törvény tiltja a zsoldosságot, és az ország nemrég csatlakozott a toborzás és finanszírozás elleni nemzetközi egyezményhez.

Hay 7.000 hombres de Colombia entrenados militarmente, luchando en una guerra ajena y muriendo sin causa en Ucrania.



No queremos exportar muerte

El mercenario está prohibido por ley https://t.co/rvOyf2VilA — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 5, 2026

Lapunk korábban írt arról, hogy egyre több külföldi harcos jelenik meg az orosz–ukrán frontvonalon: a Kurszki területhez tartozó Gornal közelében tavaly kolumbiai zsoldosok próbálták feltartóztatni az orosz erőket.

A kolumbiai elnök már korábban is bírálta a jelenséget, tavaly nyáron például az ország kirablásának nevezte, hogy képzett katonák külföldi konfliktusokban vállalnak szerepet. Megjegyzései akkor hangzottak el, amikor arról érkeztek hírek, hogy továbbra is jelentős számban utaznak kolumbiaiak Ukrajnába harcolni.

A beszámolók szerint Latin-Amerikából sokakat magas fizetéssel és kedvező szolgálati feltételekkel csábítanak a frontra.

A valóság azonban gyakran egészen más: a zsoldosokat a harcokban súlyos veszteségek érik, és haláluk esetén a hozzátartozók sokszor nem jutnak hozzá az ígért juttatásokhoz.