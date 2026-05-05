Kolumbia — orosz–ukrán háború — zsoldos

A kolumbiai elnök szerint értelmetlenül halnak meg a honfitársai Ukrajnában

Élesen bírálta a külföldi zsoldosok ukrajnai szerepvállalását Gustavo Petro kolumbiai elnök. A dél-amerikai ország vezetője szerint több ezer, katonai kiképzéssel rendelkező kolumbiai állampolgár harcol az ukrán oldalon, és közülük sokan értelmetlenül halnak meg a fronton.

Magyar Nemzet
2026. 05. 05. 17:21
Illusztréció (Fotó: AFP)
Petro emlékeztetett arra is, hogy Kolumbiában törvény tiltja a zsoldosságot, és az ország nemrég csatlakozott a toborzás és finanszírozás elleni nemzetközi egyezményhez.

Lapunk korábban írt arról, hogy egyre több külföldi harcos jelenik meg az orosz–ukrán frontvonalon: a Kurszki területhez tartozó Gornal közelében tavaly kolumbiai zsoldosok próbálták feltartóztatni az orosz erőket.

A kolumbiai elnök már korábban is bírálta a jelenséget, tavaly nyáron például az ország kirablásának nevezte, hogy képzett katonák külföldi konfliktusokban vállalnak szerepet. Megjegyzései akkor hangzottak el, amikor arról érkeztek hírek, hogy továbbra is jelentős számban utaznak kolumbiaiak Ukrajnába harcolni.

A beszámolók szerint Latin-Amerikából sokakat magas fizetéssel és kedvező szolgálati feltételekkel csábítanak a frontra. 

A valóság azonban gyakran egészen más: a zsoldosokat a harcokban súlyos veszteségek érik, és haláluk esetén a hozzátartozók sokszor nem jutnak hozzá az ígért juttatásokhoz.

 

Borítókép: Katonák az ukrán fronton (Fotó: Anadolu/AFP/Jose Colon)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
