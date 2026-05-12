Spórolásra szólította fel az indiaiakat Narendra Modi az iráni háború miatt

A nyersolaj ára továbbra is hordónként száz dollár fölött mozog, ami komoly nyomást helyez az indiai gazdaságra és az állami költségvetésre.

Modi a koronavírus-járványhoz hasonlította a helyzetet

A miniszterelnök szerint a Nyugat-Ázsiában zajló háborús konfliktus az évtized egyik legsúlyosabb válsága lehet.

Ha a koronavírus-járvány volt az évszázad legnagyobb krízise, akkor a nyugat-ázsiai háború az évtized egyik legnagyobb kihívása

– fogalmazott Modi.

140 करोड़ लोग एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो देश भी 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। इसलिए वैश्विक संकट के मौजूदा दौर में देशवासियों से मेरे कुछ विशेष आग्रह… pic.twitter.com/uO5xFHSEUL — Narendra Modi (@narendramodi) May 11, 2026

Az indiai kormányfő arra kérte a hivatalokat, vállalatokat és oktatási intézményeket, hogy ahol lehetséges, ismét vezessék be az otthoni munkavégzést, az online oktatást és a videókonferenciákat. Az autósokat arra ösztönözte, hogy szervezzenek telekocsikat, valamint használják gyakrabban a metrót, az elektromos buszokat és a tömegközlekedést.

Jelentősen csökkentek India devizatartalékai

Az indiai sajtó szerint az iráni konfliktus kezdete óta az ország devizatartaléka 38 milliárd dollárral csökkent, jelenleg 691 milliárd dollár körül mozog. Közben az indiai rúpia árfolyama is gyengült a dollárral szemben.

A gazdasági nehézségeket tovább súlyosítják a rekordméretű aranyimportok és a külföldi utazások. India aranybehozatala egy év alatt 24 százalékkal emelkedett, és már mintegy 72 milliárd dollárt tesz ki. Az indiai turisták külföldi költései szintén jelentős összegeket vonnak ki az országból.

A miniszterelnök bírálta azt a tendenciát is, hogy sok tehetős indiai külföldön tartja az esküvőjét vagy ott nyaral.

– Nincs elég gyönyörű hely Indiában, ahol nyaralhatnánk? – tette fel a kérdést Modi.

A politikus egyúttal arra kérte az állampolgárokat, hogy az importtermékek helyett inkább hazai gyártású árukat vásároljanak.

Duvvuri Subbarao, az Indiai Központi Bank korábbi elnöke. Forrás: The Times of India

Az emelkedő olajárak inflációt okozhatnak

Duvvuri Subbarao, az indiai jegybank korábbi elnöke szerint a magas olajárak növelhetik az ország külkereskedelmi hiányát és tovább gyorsíthatják az inflációt.

Az indiai állami olajvállalatok közben jelentős veszteségeket szenvednek el, mivel az importált nyersolaj ára meghaladja a szabályozott lakossági üzemanyagárakat.

A becslések szerint az állami energiacégek havonta több milliárd eurónak megfelelő veszteséget kénytelenek elkönyvelni.