Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 6.

Két ember halt meg az ukrán fegyveresek hatalmas támadásában Csuvasföldön – jelentette Oleg Nyikolajev, az orosz köztársaság vezetője. „Csuvasföld ma példátlan kihívással nézett szembe – az ellenséges ukrán erők által elkövetett legnagyobb támadásról volt szó. Legmélyebb bánatunkra két civil vesztette életét. Őszinte részvétemet fejezem ki családtagjaiknak és barátaiknak” – írta a Max platformon, közölte a RIA Novosztyi orosz hírügynökség kedd este az orosz–ukrán háborúról beszámolva. Az ukrajnai Zaporizzsjában közben 37-re nőtt az orosz támadás következtében megsérültek száma, 12-en meghaltak. Erről a Zaporizzsjai terület vezetője, Ivan Fedorov számolt be a Telegramon, írja az Ukrinform.

