BrüsszelUrsula von der Leyenhőség

Brüsszelben is leálltak a légkondik – persze nem Ursula von der Leyen lakosztályában

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Leálltak a légkondik az Európai Bizottság székházában a nagy hőségben. A leállás azonban nem minden emeletre vonatkozott. Ursula von der Leyen és csapata tovább hűsölhetett Brüsszelben.

Magyar Nemzet
2026. 06. 27. 17:10
Illusztráció Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
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Egy harmadik, a 8. emeleten dolgozó alkalmazott pénteken a Politicónak ugyanakkor elmondta, hogy működő légkondicionáló mellett is 25,7 fok volt odabent.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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