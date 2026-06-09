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Hatalmas blamázs: Franciaország és Németország felhagyott a közös európai vadászgép-projekttel

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Franciaország és Németország felhagy a közös európai harci repülőgép fejlesztésére indított nagyszabású programmal, miután a projektben részt vevő vállalatok nem tudtak megegyezni a folytatás feltételeiről, erősítették meg berlini és párizsi források. A döntés komoly visszalépést jelent az Európai Unió közös védelmi törekvéseiben.

Szabó István
Forrás: The Guardian2026. 06. 09. 11:12
Fotó: JULIEN DE ROSA Forrás: AFP
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A mintegy százmilliárd eurós fejlesztés azonban az elmúlt években egyre súlyosabb vitákkal szembesült a fő ipari szereplők – a francia Dassault Aviation és az Airbus – között. A felek nem tudtak megegyezni sem a vezető szerepről, sem a technológiai együttműködés mértékéről.

 

Végleges szakadás a partnerek között

A francia fél ragaszkodott a program vezetéséhez és a szellemi tulajdon feletti szigorú ellenőrzéshez, míg az Airbus – német és spanyol érdekeltségeket képviselve – egyenlőbb partnerséget és szélesebb technológiai megosztást szorgalmazott.

A vita időközben politikai szintre is emelkedett. A két ország között az is feszültséget okozott, hogy Franciaország egy egységes európai harci gépben gondolkodott, míg Németország szerint eltérő katonai igények miatt nem biztos, hogy egy közös platform minden félnek megfelelő megoldást jelent.

A program körüli ellentéteket tovább élezte, hogy Berlinben több alkalommal is megkérdőjelezték egy ember vezette, hatodik generációs vadászgép létjogosultságát a modern hadviselésben.

Súlyos csapás az európai védelmi integrációra

Az FCAS leállítása érzékeny veszteség az európai védelmi együttműködésre, amely az elmúlt években az orosz–ukrán háború és az Egyesült Államok kiszámíthatatlanabb külpolitikai irányvonala miatt is felértékelődött.

A program nemcsak a vadászgép fejlesztését foglalta magában, hanem drónrendszerek és egy integrált harci adatfelhő kiépítését is, amely a jövő európai haderejének digitális „idegrendszerét” alkotta volna.

Berlini források szerint ugyanakkor a projekt egyes elemei – különösen a dróntechnológia és a kommunikációs rendszer – korlátozott formában továbbfejlesztés alatt maradhatnak.

A francia Dassault Aviation vezérigazgatója, Eric Trappier a Systeme de Combat Aerien Futur (SCAF), a Future Combat Air System (FCAS) teljes méretű modellje előtt
A francia Dassault Aviation vezérigazgatója, Eric Trappier a Systeme de Combat Aerien Futur, a Future Combat Air System (FCAS) teljes méretű modellje előtt. Fotó: AFP/Eric Piermont

Franciaország és Németország: politikai és ipari ellentétek a háttérben

A program sorsát hosszú ideje politikai és ipari érdekellentétek határozták meg. Bár a francia és német vezetés korábban többször is hangsúlyozta az együttműködés fontosságát, a vállalatok közötti nézetkülönbségeket nem sikerült feloldani.

A felek még közvetítőket is kijelöltek a megállapodás elősegítésére, ám a kompromisszum végül elmaradt. A Dassault Aviation vezetése korábban jelezte: a vállalat akár önállóan is képes lenne a fejlesztésre, és nem támogatja a „társkezeléses” irányt.

 

Borítókép: Ilyen lett volna az új, európai fejlesztésű, hatodik generációs vadászgép (Fotó: AFP) 

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