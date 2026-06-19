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Dráma és lázadás Iránban: megint lezárták a Hormuzi-szorost, veszélyben a béketárgyalás

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Alig néhány nappal az amerikai–iráni békemegállapodás aláírása után máris veszélybe került a törékeny tűzszünet. Bár a Hormuzi-szoros hivatalosan újranyílt, az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) váratlanul bejelentette a stratégiai vízi út újabb, teljes lezárását. A katonai szervezet nyíltan szembefordult a teheráni diplomáciával, ami azonnali láncreakciót indított el: összeomlottak a svájci béketárgyalások, az európai haditengerészetek megindultak a térségbe, a logisztikai szakértők pedig súlyos globális ellátási káoszra figyelmeztetnek.

Odrobina Kristóf
2026. 06. 19. 16:29
Az iráni Forradalmi Gárda lezárta a Hormuzi-szorost, megint inog a béke a Közel-Keleten
Az iráni Forradalmi Gárda lezárta a Hormuzi-szorost, megint inog a béke a Közel-Keleten Fotó: MORTEZA NIKOUBAZL Forrás: NurPhoto
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Összeomló béketárgyalások és amerikai válasz

A katonai akció azonnali diplomáciai válságot szült. Ma indultak volna meg a kétoldalú béketárgyalások Svájcban, ám JD Vance amerikai alelnök az utolsó pillanatban lemondta az utat, miután Izrael és Libanon között ismét elmérgesedett a viszony, és az iráni Forradalmi Gárda is lezárta a Hormuzi-szorost. A Fehér Ház és a svájci kormány megerősítette, hogy a tárgyalások határozatlan időre elmaradnak.

Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter figyelmeztetett: ha Irán nem tartja be a megállapodást, az USA készen áll a tengeri blokád azonnali visszaállítására.

A szorosban a szabad hajózás már a pénteki zárlat előtt is illúzió volt. Az iráni hatóságok rendkívül szigorú, 48 órás előzetes regisztrációt követeltek meg a hajóktól. Ennél is súlyosabb probléma, hogy a szoros központi folyosóját körülbelül 80 tengeri akna zárja el. Emiatt a normális forgalom még hosszú ideig nem indulhat újra, a hajók csak komoly kockázatok mellett, Omán felségvizein át navigálhatnak. A biztonság garantálására Hollandia ma egy légvédelmi fregattot irányított a térségbe, Franciaország és Nagy-Britannia tengeri koalíciót sürget, Németország pedig két hadihajót indított el a Vörös-tengerre.

Megbénult ellátási láncok

Bár a hét eleji fegyverszünet hírére a nyersolajárak 15 százalékot estek, a mai katonai zárlat újra pánikot keltett. A Xeneta logisztikai elemző cég ma kiadott jelentése szerint az óceáni ellátási láncok teljes helyreállása a legjobb esetben is legkorábban 2026. szeptember közepére várható. A szállítási díjak a következő hetekben drasztikusan emelkedhetnek a feszültség miatt. Az Irán által beígért ideiglenes tranzitdíj-mentesség a Gárda mai akciójával gyakorlatilag érvényét vesztette. A világ legfontosabb energiafolyosója így továbbra is puskaporos hordó maradt.

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