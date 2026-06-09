Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 9.

Oroszország elutasítja az ukrán és az európai békefolyamatokat, és a külügyminiszter kijelentette, hogy a háború sorsa a csatatéren dől majd el – számolt be róla a The Kyiv Independent.
Nem tudom, hogyan is beszélhetnénk egyáltalán tárgyalásokról
– mondta Szergej Lavrov. A nyilatkozatokra azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij elnök az Oroszországgal folytatandó tárgyalások újraindítására szólított fel, az európai vezetők pedig felvázolták a jövőbeli rendezés kereteit. A javaslat hideg fogadtatásban részesült Moszkva részéről. Kijev álláspontja szerint a jelenlegi frontvonal befagyasztása jelenti a tűzszünet legreálisabb alapját, míg Oroszország az ukrán erőknek a Donyec-medence egyes részeiről való visszavonulását követeli bármilyen megállapodás előfeltételeként – ezt a javaslatot Ukrajna elutasította.
- Volodimir Zelenszkij elnök azt mondta, hogy június 8-án „nagyon pozitív” telefonbeszélgetést folytatott Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai nagykövetekkel.
- Az ENSZ Biztonsági Tanácsa június 8-án ülésezett, hogy megvitassa Oroszország Ukrajna elleni nagyszabású támadásait, mivel az ENSZ tisztviselői arra figyelmeztettek, hogy a civil áldozatok és a pusztítás elérték az elmúlt hónapokban a háborúban látott legmagasabb szinteket.
- Oroszország a közelmúltban 10, katonai eszközöket, köztük pilóta nélküli repülőgépeket gyártó kijevi vállalatot támadott meg – közölte Oroszország állandó ENSZ-képviselője.
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