tűzszünetháborúZelenszkijorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 9.

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Az orosz dróntámadások több ukrajnai régióban is halálos áldozatokat követeltek. Eközben nő a feszültség a NATO keleti szárnyán, miután Lettország légterében egy Oroszország felől érkező drónt lőttek le. Zelenszkij Londonban egyeztetett, Moszkva viszont ismét elutasítóan reagált a nyugati békekezdeményezésre. Egyre inkább az látszik, hogy a háború sorsa a csatatéren – és nem a tárgyalóasztalnál – fog eldőlni.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 5:59
Drónt készít elő egy ukrán katona (Fotó: AFP) Forrás: AFP
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Oroszország elutasítja az ukrán és az európai békefolyamatokat, és a külügyminiszter kijelentette, hogy a háború sorsa a csatatéren dől majd el – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Nem tudom, hogyan is beszélhetnénk egyáltalán tárgyalásokról

 – mondta Szergej Lavrov. A nyilatkozatokra azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij elnök az Oroszországgal folytatandó tárgyalások újraindítására szólított fel, az európai vezetők pedig felvázolták a jövőbeli rendezés kereteit. A javaslat hideg fogadtatásban részesült Moszkva részéről. Kijev álláspontja szerint a jelenlegi frontvonal befagyasztása jelenti a tűzszünet legreálisabb alapját, míg Oroszország az ukrán erőknek a Donyec-medence egyes részeiről való visszavonulását követeli bármilyen megállapodás előfeltételeként – ezt a javaslatot Ukrajna elutasította.

  • Volodimir Zelenszkij elnök azt mondta, hogy június 8-án „nagyon pozitív” telefonbeszélgetést folytatott Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai nagykövetekkel.
  • Az ENSZ Biztonsági Tanácsa június 8-án ülésezett, hogy megvitassa Oroszország Ukrajna elleni nagyszabású támadásait, mivel az ENSZ tisztviselői arra figyelmeztettek, hogy a civil áldozatok és a pusztítás elérték az elmúlt hónapokban a háborúban látott legmagasabb szinteket.
  • Oroszország a közelmúltban 10, katonai eszközöket, köztük pilóta nélküli repülőgépeket gyártó kijevi vállalatot támadott meg – közölte Oroszország állandó ENSZ-képviselője.

Európai katonák mehetnek Ukrajnába a tűzszünet betartatására

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonba utazott, ahol kétoldalú megbeszéléseket folytatott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, majd az E3-formátumban (Egyesült Királyság, Franciaország, Németország) tárgyalt a három ország vezetőivel. A találkozó után közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben öt konkrét feltételt határoztak meg Oroszország és Ukrajna között a háború lezárásához szükséges igazságos és tartós békéhez.

  1. Azonnali és teljes tűzszünet – Putyinnak el kell fogadnia ezt.
  2. Tárgyalások a jelenlegi frontvonalak mentén – a kontaktvonalon alapulva kezdődjenek a megbeszélések.
  3. Robusztus, jogilag kötelező biztonsági garanciák Ukrajnának – tűzszünet esetén többnemzetiségű erő telepítésével a tűzszünet betartatására.
  4. Kárpótlás az okozott károkért – Oroszország vagyonát mindaddig befagyasztva tartják, amíg Moszkva nem fizet jóvátételt.
  5. Az európai biztonsági érdekek védelme – az EU-val és NATO-val kapcsolatos kérdésekben az érintett szervezetek és tagállamok beleegyezése szükséges.

Borítókép: Drónt készít elő egy ukrán katona (Fotó: AFP)

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