Orosz–ukrán háborús összefoglaló – június 9.

Oroszország elutasítja az ukrán és az európai békefolyamatokat, és a külügyminiszter kijelentette, hogy a háború sorsa a csatatéren dől majd el – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Nem tudom, hogyan is beszélhetnénk egyáltalán tárgyalásokról

– mondta Szergej Lavrov. A nyilatkozatokra azután került sor, hogy Volodimir Zelenszkij elnök az Oroszországgal folytatandó tárgyalások újraindítására szólított fel, az európai vezetők pedig felvázolták a jövőbeli rendezés kereteit. A javaslat hideg fogadtatásban részesült Moszkva részéről. Kijev álláspontja szerint a jelenlegi frontvonal befagyasztása jelenti a tűzszünet legreálisabb alapját, míg Oroszország az ukrán erőknek a Donyec-medence egyes részeiről való visszavonulását követeli bármilyen megállapodás előfeltételeként – ezt a javaslatot Ukrajna elutasította.