Starmer legesélyesebb utódjának népszerűsége az egekben

A legnagyobb brit közvéleménykutató csoport, a YouGov csütörtökön ismertetett, 2381 brit állampolgár bevonásával elvégzett reprezentatív vizsgálata szerint

Burnham a választók körében sokkal népszerűbb, mint Nigel Farage, a radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párt vezetője és miniszterelnök-jelöltje.

Arra a kérdésre, hogy a két politikus közül melyik lenne a legalkalmasabb a miniszterelnöki tisztségre, a válaszadók 43 százaléka Burnhamet, 23 százalékuk Farage-t nevezte meg, vagyis Nagy-Britannia potenciális következő munkáspárti kormányfője 20 százalékponttal nagyobb választói támogatottságot tudhat maga mögött, mint a pártpreferencia-mérésekben egyébként jó ideje az első helyen álló Reform UK vezetője.

Burnham és a legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt vezetője, Kemi Badenoch között ugyanakkor jóval szűkebb a megítélésbeli különbség. Arra a kérdésre, hogy közülük melyik lenne a legjobb miniszterelnök, a YouGov-felmérés résztvevőinek 32 százaléka a munkáspárti politikust, 28 százalékuk a konzervatív vezetőt nevezte meg.