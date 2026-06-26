Nagy-BritanniaKeir Starmerközvélemény-kutatás

Starmer legesélyesebb utódjának népszerűsége az egekben

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A britek többsége Andy Burnham volt manchesteri polgármestert, Keir Starmer leköszönő munkáspárti miniszterelnök legesélyesebb utódjelöltjét az összes többi parlamenti párt vezetőjénél alkalmasabbnak tartja a miniszterelnöki tisztség ellátására. Keir Starmer hétfőn mondott le.

Magyar Nemzet
2026. 06. 26. 7:32
Andy Burnham Fotó: - Forrás: PRU
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A legnagyobb brit közvéleménykutató csoport, a YouGov csütörtökön ismertetett, 2381 brit állampolgár bevonásával elvégzett reprezentatív vizsgálata szerint 

Burnham a választók körében sokkal népszerűbb, mint Nigel Farage, a radikálisan EU- és bevándorlásellenes szélsőjobboldali Reform UK párt vezetője és miniszterelnök-jelöltje.

Arra a kérdésre, hogy a két politikus közül melyik lenne a legalkalmasabb a miniszterelnöki tisztségre, a válaszadók 43 százaléka Burnhamet, 23 százalékuk Farage-t nevezte meg, vagyis Nagy-Britannia potenciális következő munkáspárti kormányfője 20 százalékponttal nagyobb választói támogatottságot tudhat maga mögött, mint a pártpreferencia-mérésekben egyébként jó ideje az első helyen álló Reform UK vezetője.

Burnham és a legnagyobb ellenzéki erő, a Konzervatív Párt vezetője, Kemi Badenoch között ugyanakkor jóval szűkebb a megítélésbeli különbség. Arra a kérdésre, hogy közülük melyik lenne a legjobb miniszterelnök, a YouGov-felmérés résztvevőinek 32 százaléka a munkáspárti politikust, 28 százalékuk a konzervatív vezetőt nevezte meg.

A Munkáspárt végrehajtó testülete hivatalosan július 9-én indítja el Keir Starmer utódjának választási folyamatát, de ha Andy Burnham ellenében más jelölt nem indul a frakción belül, akkor a volt manchesteri polgármester már július második felében átveheti a Munkáspárt vezetői tisztségét és a miniszterelnöki posztot.

Borítókép: Andy Burnham (Fotó: AFP)

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