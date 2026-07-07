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Holtan találták az ukrán oligarcha merénylőjét

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Kijev közelében holtan találták meg a múlt heti, monacói merénylet elkövetőjét. Az ukrán oligarcha, Vadim Jermolajev ellen irányuló robbantás oka még mindig tisztázatlan.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 07. 14:25
A merénylet helyszíne Fotó: VALERY HACHE Forrás: AFP
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A támadás indítéka továbbra is rejtélyes, az interneten számos, egymással versengő állítás kering. A Public Control korrupcióellenes szervezet vezetője, Denis Selin feltételezése szerint Jermolajev megszállt területen folytatott üzleti tevékenysége okozhatta a merényletet.

Ukrán rendőrségi források azonban az Ukrajinszka Pravdának azt mondták, hogy a támadás inkább egy különálló, összetett ügyben betöltött állítólagos szerepéhez kapcsolódhat, amely egy dnyiproi csalárd call center hálózattal kapcsolatos. Források szerint francia nyomozók úgy vélik, hogy a támadást az üggyel kapcsolatban álló bűnözői hálózatok szervezhették. A call centeres ügy szorosan összefügg Oroszországgal, a csecsen bűnözőkről köztudott, hogy számos olyan csalás mögött állnak, amelyekben több ezer orosz nyugdíjast csaptak be.

Borítókép: A merénylet helyszíne (Fotó: AFP)

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