Merz kormányátalakítást tervezhet a béranya-botrány után

A DataHouse ma közzétett előzetes adatai szerint a hazai használtautó-piacon 491 300 személyautó cserélt gazdát 2026 első félévében. Ez az érték 5,8 százalékkal haladja meg a tavalyi első félév volumenét, amely az eddigi rekordot jelentette. Komoly esély van arra, hogy éves szinten megdől a használtautó-piac forgalmának tavaly elért közel 922 ezres csúcsa is.