Kezdődik a NATO-csúcs, Rutte már megérkezett, Trump is befut hamarosan

A NATO közlése szerint európai tagállamai és Kanada reálértéken 90 milliárd dollárral többet költöttek védelemre tavaly 2024-hez képest, mivel 2035-re a GDP 3,5 százalékára kívánják emelni az alapvető katonai kiadásokat, további 1,5 százalékot pedig biztonsággal kapcsolatos tételekre. A csúcstalálkozó előtt Rutte hangsúlyozta, hogy a tavalyi új kiadások nominális értéken nagyobb, 139 milliárd dolláros összeget tesznek ki, és hogy „erős az elkötelezettség” az 5 százalékos együttes cél időben történő elérésére.

Kik jelentettek be emelést?

Friedrich Merz német kancellár a kormányzati kiadások középpontjába helyezi Németország újrafegyverkezését, a kabinetje által hétfőn jóváhagyott költségvetési tervezet szerint 2027-ben a szövetségi kiadások minden ötödik euróját védelemre fordítják. Az évtized végére Németország védelmi kiadásai várhatóan a szövetségi kiadások közel egyharmadára emelkednek, mivel Merz kormánya igyekszik teljesíteni a NATO védelmi kiadásokra vonatkozó, a bruttó hazai termék 5 százalékát kitevő célkitűzését.

Kiegyensúlyozatlan költségvetéssel nem védekezhetünk Putyin ellen

– mondta Lars Klingbeil német pénzügyminiszter hétfőn Berlinben, amikor a 2027-es szövetségi költségvetés tervezetét ismertette. „Ezért a lehető legrövidebb időn belül be kell hoznunk azt a három évtizedet, amely alatt a költségvetési megszorítások miatt csökkentették a hadseregünket” – tette hozzá.