NATO-csúcstalálkozóMark RutteDonald Trump

Kezdődik a NATO-csúcs, Rutte már megérkezett, Trump is befut hamarosan

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Fontos kérdés lesz a NATO-csúcson a tagállamok védelmi kiadásainak növelése, mivel ebben a kérdésben megosztottak az országok. A házigazda, Törökország elnöke, Recep Tayyip Erdogan ugyanakkor elmondta, pozitív eredményekre számít.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 07. 6:20
Illusztráció Fotó: DILARA IREM SANCAR Forrás: ANADOLU
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A NATO közlése szerint európai tagállamai és Kanada reálértéken 90 milliárd dollárral többet költöttek védelemre tavaly 2024-hez képest, mivel 2035-re a GDP 3,5 százalékára kívánják emelni az alapvető katonai kiadásokat, további 1,5 százalékot pedig biztonsággal kapcsolatos tételekre. A csúcstalálkozó előtt Rutte hangsúlyozta, hogy a tavalyi új kiadások nominális értéken nagyobb, 139 milliárd dolláros összeget tesznek ki, és hogy „erős az elkötelezettség” az 5 százalékos együttes cél időben történő elérésére.

Kik jelentettek be emelést?

Friedrich Merz német kancellár a kormányzati kiadások középpontjába helyezi Németország újrafegyverkezését, a kabinetje által hétfőn jóváhagyott költségvetési tervezet szerint 2027-ben a szövetségi kiadások minden ötödik euróját védelemre fordítják. Az évtized végére Németország védelmi kiadásai várhatóan a szövetségi kiadások közel egyharmadára emelkednek, mivel Merz kormánya igyekszik teljesíteni a NATO védelmi kiadásokra vonatkozó, a bruttó hazai termék 5 százalékát kitevő célkitűzését.

Kiegyensúlyozatlan költségvetéssel nem védekezhetünk Putyin ellen 

– mondta Lars Klingbeil német pénzügyminiszter hétfőn Berlinben, amikor a 2027-es szövetségi költségvetés tervezetét ismertette. „Ezért a lehető legrövidebb időn belül be kell hoznunk azt a három évtizedet, amely alatt a költségvetési megszorítások miatt csökkentették a hadseregünket” – tette hozzá. 

2027-re a kormány teljes kiadása 555,4 milliárd euró, amelyből 109,7 milliárd euró, azaz körülbelül 20 százalék védelmi kiadásokra jut. Ez az arány a következő években várhatóan növekedni fog, 2030-ban a tervezett 635,4 milliárd euróból 183,7 milliárd eurót költenek védelemre.

Hollandia szintén több mint 3 milliárd euró (3,43 milliárd dollár) értékű védelmi megállapodásokat és terveket jelent be kedden Ankarában. Dilan Yesilgoz holland védelmi miniszter elmondta, hogy ezek között szerepel majd Belgiummal kötött légvédelmi-, valamint Nagy-Britanniával kötött haditengerészeti partnerség. Hozzátette, hogy Hollandia további közös projektekben is részt kíván venni Németországgal.

Több szintű terveink vannak a körülöttünk lévő országokkal, a NATO-n belül 

– mondta Yesilgoz. „Hollandia esetében ez... jóval több mint 3 milliárd euró lesz, amit új – nemcsak ígéretekkel, hanem konkrét tervekkel is – fogunk rendelkezni.” 

Trump is érkezik

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Donald Trump amerikai elnök a NATO-csúcson találkozik Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, hogy újabb erőfeszítéseket tegyenek az ukrajnai háború befejezése érdekében. Donald Trump hétfőn arról beszélt, hogy 

a háború megoldása Ukrajnában „sokkal közelebb van, mint azt az emberek gondolják”.

Trump várhatóan kedden érkezik a csúcsra, első találkozója a házigazdával, Recep Tayyip Erdogan török ​​elnökkel lesz. 

A Fehér Ház közlése szerint Trump találkozik Ahmed al-Sharaa szíriai elnökkel is, és sajtótájékoztatót is tart majd.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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