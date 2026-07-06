Donald TrumpNATO-csúcstalálkozóVolodimir Zelenszkij

Trump Zelenszkijjel is találkozik, de Putyinnal is egyeztethet

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Az amerikai elnök a héten a törökországi NATO-csúcson találkozhat ukrán kollégájával. Donald Trump kedden a török elnökkel is tárgyal majd.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 07. 06. 9:42
Donald Trump Fotó: RAMON VAN FLYMEN Forrás: ANP MAG
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Az ukrán vezető azt mondta, hogy „valós kilátás van a háború befejezésére”, és ez a megbeszélés a NATO ankarai csúcstalálkozóján folytatódik.

Most a nyilatkozó amerikai tisztviselő azt mondta, hogy 

Trump valószínűleg ismét felveszi a kapcsolatot Putyinnal, miután beszélt Zelenszkijjel a NATO-csúcson.

Zelenszkij a múlt hónapban négyszemközti találkozót kért Putyintól, de a Kreml vezetője ezt elutasította. Oroszország kijelentette, hogy bármilyen megoldásnak magában kell foglalnia Moszkva teljes ellenőrzésének átvételét Ukrajna Donbász régiója felett. Ukrajna elutasítja ezt az állítást.

A Trump-faktor

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Európa vezető diplomatái és katonai stratégái hónapok óta feszült figyelemmel követik a washingtoni híreket, a közeledő ankarai NATO-csúcs előtt pedig valósággal rettegnek Donald Trump kiszámíthatatlan reakcióitól.

Az ankarai találkozó igazi, történelmi tétje azonban messze túlmutat az elnöki hangulatváltozásokon. A háttérben ugyanis gőzerővel zajlik az úgynevezett katonai tehermegosztás, amely teljesen átírja a szövetség működését. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter nemrégiben kijelentette, hogy a NATO túl hosszú ideig működött papírtigrisként és egyirányú utcaként. Washington követelése világos és ellentmondást nem tűrő: 

eljött a NATO 3.0 ideje, ahol Európának át kell vennie a vezetést és a saját konvencionális védelmének finanszírozását.

Ez a gyakorlatban egy drámai és ijesztő paradigmaváltást jelent. Az Egyesült Államok stratégiai okokból, fokozatosan elkezdi kivonni a hagyományos csapatait, vadászgépeit, drónjait és hadihajóit az európai kontinensről, hogy az erőforrásait az ázsiai és dél-amerikai térségre összpontosíthassa. Bár a nukleáris elrettentő ernyő elvileg megmarad, a szárazföldi és légvédelmi stabilitás fenntartása teljes egészében az európai kormányok nyakába szakad.

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