Chuck Norris is csatlakozott a Jónak lenni jó! kampányhoz

A közmédia tízéves, nagy sikerű karitatív akciójához, a Jónak lenni jó!-hoz többek között olyan világsztárok csatlakoztak már, mint Bud Spencer, Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie, Brad Pitt, Jean-Paul Belmondo vagy Lewis Hamilton.

A felajánlók sora 2021-ben Chuck Norris nevével bővült, aki több alkalommal bizonyította, hogy ismert emberként mennyire fontos neki a társadalmi felelősségvállalás.

Világszerte támogat nemes jótékonysági kezdeményezéseket, magyarországi akciókat is több alkalommal segített már.

Chuck Norris dedikált kötete Forrás: MTVA/MédiaKlikk

Az amerikai karate-világbajnok és színész Against All Odds: My Story című, angol nyelvű önéletrajzi könyvét ajánlotta fel, ami hazájában bestseller lett.

A dedikált kötetet, amelyet az akciósztár a Your friend, Chuck Norris, azaz Barátod, Chuck Norris bejegyzéssel látott el, megvásárolható a Jónak lenni jó! hivatalos honlapján.

Ugyanitt megvásárolhatók más hírességek által felajánlott relikviák, néhány különleges tárgyat pedig a december 19-i egész napos műsorfolyam során árverésre bocsátanak.

A Jónak lenni jó! idén a koronavírus miatt árván és félárván maradt gyerekeket segíti. Az 1357-es adományvonalon már 90 millió forint gyűlt össze. Egy hívás és SMS továbbra is 500 forint támogatást jelent.

Borítókép: Chuck Norris Budapesten (Forrás: MTI/MTI/Mónus Márton)