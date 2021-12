Elkezdődik a veszprémi Ruttner-ház felújítása

– Úgy néz ki, hogy rendben fel fogunk készülni, jól halad a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program. Ezt bizonyítja az is, hogy elkezdődött a Ruttner-ház felújítása. A mostani beruházás, akárcsak a volt gyerekkórház épülete, több szempontból fogja céljainkat szolgálni – mondta Navracsics Tibor, a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kormánybiztosa, aki arról is szólt, hogy Veszprém belvárosában nem nagyon van olyan jellegű épület, ahol az árérzékeny diákok, középiskolások és egyetemisták meg tudnának szállni. Ha a Ruttner-ház elkészül, akár egy egész osztálynak is jut szállás, ami jelentősen növelheti a jövőben Veszprém turisztikai jelentőségét, sok diáknak ráadásul életre szóló pozitív emléket jelent majd Veszprém városa.

Látványterv Forrás: VEB2023 EKF

– Mivel ez a szállás Veszprém szívében van, a fiatalok könnyen eljutnak majd a 2023-as programok helyszíneire is. Másrészt abban is bízunk, hogy a város egy újabb utcája csatlakozik be újra a város vérkeringésébe, a Jókai utca vagy „gyermekkori” nevén Hosszú utca amúgy is a város közlekedési ütőere volt a viadukt megépüléséig. Ebből adódóan a módos polgári családok jelentős része lakott itt, az üzleti élet egy része is itt zajlott. A Ruttner-ház megújulása épp ezért központi jelentőségű – tette hozzá Navracsics Tibor, aki kiemelte, ez egy fontos találkozóhely is lesz, amelynek révén még jobban erősödik a közösségi érzés Veszprémben.

Márkusné Vörös Hajnalka helytörténész lapunk kérésére mesélt a ház és a Ruttner család történetéről. Elmondta, hogy ez az utca központi szereppel bírt korábban, Pápa és Bécs felé ez volt az egyik fontos útvonal. Az utca lakói a XX. század közepéig többségében iparos mesterek voltak. Ruttner János vaskereskedő házassága révén került Veszprémbe, néhány évtized alatt jelentős vagyonra tett szert. Gazdasági sikerének alapja, hogy szinte valamennyi korabeli építkezéshez szállított vasanyagot. A korábbi földszintes házat megvásárolva ő építtette az 1850-es években U alakúvá.

Az épület felülnézete Fotó: VEB2023 EKF

Apja halála után fia, Ruttner Sánor vette át az üzletet, kínálatát fűszer- és vetőmageladással bővítette. Gyermeke és fiatal, szép feleségének halála után apja mintáját követve ő is bekapcsolódott a város és a megye közéletébe. A Veszprémi Takarékpénztárnak tizenöt évig volt az elnöke, a város tanácsosának, majd képviselőnek is megválasztották. A polgári gondolkodásra jellemzően tudta jól, hogy a gazdagság kötelességekkel is jár, ezért sokat jótékonykodott, ha kellett, ő maga is házról házra járt, hogy saját adományán kívül másokét is begyűjtse például iskolafejlesztésre. Fáradozásaiért 1888-ban az uralkodótól nemesi címet kapott, a „mosonyi” előnevet, amelyet utódai is használhattak.

Látványterv Fotó: VEB2023 EKF

Márkusné Vörös Hajnalka helytörténésztől megtudtuk, hogy Mosonyi Ruttner Sándor 1899-es halála után az üzletet bérbe adták, az emeleten több lakást alakítottak ki. A Ruttner-ház 1958 óta országos műemléki védettség alatt áll, ám állapota az évtizedek alatt nagyon leromlott. Az épület egyre reménytelenebbnek látszó helyzete akkor fordult jobbra, amikor idén januárban háromoldalú együttműködést írt alá Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. és a Veszprémi Törvényszék. A Ruttner-ház a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kezdetére, 2023 elejére újul meg.

Borítókép: A drámai állapotban lévő Ruttner-ház (Fotó: VEB2023 EKF)