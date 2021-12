Hagyomány és modernitás

Az államtitkár megköszönte a képeskönyv szerkesztőinek, íróinak és fotósainak munkáját. Elmondta, hogy az elmúlt közel tizenkét év nemzetpolitikájára visszanézve büszkék lehetünk az elért sikerekre: a nemzetpolitikai intézkedések sora kezdődött a kettős állampolgárságról, vagyis az egyszerűsített honosításáról szóló törvény elfogadásával, a nemzeti összetartozás napja kijelölésével és a határon túli magyarok szavazati jogának biztosításával. Mind olyan szimbolikus jogszabályok születtek 2014-ig, amelyek megalapozták az azóta is működő nemzetpolitikát. 2014 és 2021 között pedig az erre épülő nemzetpolitika célja volt a magyar közösségek identitásának megőrzése, a magyar emberek és családok gazdasági megerősítése a Kárpát-medencében. Potápi Árpád János elmondta:

ugyancsak cél volt az elvándorlás csökkentése, valamint az, hogy minél több magyar gyermek szülessen, így a következő időszakban egy számában is gyarapodó magyarság alakulhat ki a Kárpát-medencében.

Kiemelte, hogy mindezt a határon túli magyar civil és egyházi szervezetek, politikai pártok és önkormányzatok bevonásával hajtották végre, vagyis a siker nem csupán a kormány, hanem a magyarság közös sikere. Elmondta, hogy ide tartozik a különböző nemzetpolitikai programok elindítása is, amelyek ezekre a pillérekre épültek. Ilyen a Határtalanul! Pogram, amelynek keretében félmillió diák jutott el a határon túli magyarlakta területekre, illetve a Körösi Csoma Sándor-program, a Petőfi Sándor-ösztöndíjprogram és a Mikes Kelemen-program – sorolta. Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy mindez megerősítette a magyarság összetartozás-érzését és élményét. – Erre annál is inkább szükség volt, mert 2004. december 5-én az a „nemzetáruló baloldal”, amely újra hatalomra akar jutni, a magyart a magyar ellen uszította – mondta Potápi Árpád János. Arról is szólt, hogy

a Magyarság Háza egy nemzetpolitikai rendszer része, amelybe beletartozik a Bethlen Gábor Alap és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet is.

Végül úgy vélekedett, hogy ha a magyar politikai intézményrendszer nem erős a Kárpát-medencében, a többi intézmény is elsorvad. Ezért kezdeményezték a politikai erők összefogását Erdélyben, Horvátországban, Felvidéken, Kárpátalján, Szlovéniában, Muravidéken és Vajdaságban is.

A könyv a Magyarság Háza szerteágazó tevékenységéről, első évtizedének programjait megörökítő több tízezer fotóból ad közre exkluzív és reprezentatív válogatást, az intézmény 2011-es létrehozásától egészen a születésnapi programsorozat első állomásaként 2021 őszén a borsi (Felvidék) Rákóczi-kastélyban megrendezett négynapos kulturális fesztivállal bezárólag.

Csibi Krisztina köszöntő beszédében elmondta, hogy az elmúlt tíz évben több százezer ember volt kíváncsi a Magyarság Háza rendezvényeire. Az elmúlt másfél évben online tízmilliónál is többen csatlakoztak, és sokan visszajáró vendégeik.

Kiemelte, hogy a születésnapi programsorozat összeállításában is figyeltek arra, ami az elmúlt tíz évet jellemzi: ez a hagyomány és a modernitás kettősével, egymást inspiráló szimbiózisával írható le a legpontosabban. – Így volt ez ősszel Felvidéken, a borsi Rákóczi-kastélyban megrendezett négynapos kulturális fesztiválon is, hiszen a Kárpát-medence minden régiójából és a diaszpórából is érkeztek előadók és vendégek – sorolta az igazgató.

A könyv lapjain megelevenednek a nagy sikerű előadások, a mesedélelőttök, a rock és jazz koncertek, a színházi és szabadegyetemi előadások, a könyvbemutatók, a képzőművészeti kiállítások, a komolyzenei hangversenyek, az emlékévek, és ízelítőt kaphatnak az érdeklődők abból a több száz filmből, amiket az utóbbi bő másfél év során a Magyarság Háza megbízásából forgattak a külhonban élő magyar filmes alkotók, Ausztráliától kezdve Afrikán és Amerikán át egészen a Kárpát-medencéig.

Az idei karácsony egyik könyvszenzációjának ígérkező kötetet Sellyei Tamás Ottó tervezte, az interjúk szerzője Varga Gabriella. A fotók többségét Matúz Gábor készítette, aki a Magyarság Háza munkatársaként fényképezőgépével közel tíz éven át kísérte figyelemmel a minden magyar összetartozását jelképező intézmény programjait a Kárpát-medencében.

A rendezvényen fellépett a felvidéki Vadkerti Imre, a Kormorán együttes énekese.

