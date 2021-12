Huszárok, katonák, bakák emlékezete

– Több mint húsz évvel ezelőtt Cseh Tamás Katonadalok című lemezével állított felejthetetlen emléket valamikori dédapáinknak, azoknak a magyar katonáknak, akik a hazáért, a közös eszméért adták fiatal életüket, vérüket. A zene és a dal fennmarad a közös emlékezetben, ám a tánc csak mint egy letűnt emlék kavarog a múlt messzeségében, az eltűnt idők hús-vér embereinek mozdulataiban. Toborzó című műsorunkban mi most újra felidézzük ezeket a mozdulatokat, a régmúlt üzeneteit és fejet hajtunk azok előtt a magyar huszárok, katonák, bakák előtt, akik életüket adták a nemzetért, akik védték a magyar hazát, és ezzel követendő példát mutattak minden nemzedéknek – áll az előadás ajánlójában.

A Honvéd Férfikar előadásában is érezni lehetett a magyar virtust, az erőt. A műsorban Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, Karai József kórusművei hangoztak el, illetve hangfelvételről Cseh Tamás Katonadalok című lemezének zenei részletei. A változatos programban láttunk férfias táncokat, amelybe minden életerejüket belevitték a táncosok. Láttunk incselkedő jelenetet huszárok és kedvesük táncával, felettesükhöz való viszonyukat, vidám és megható percek követték egymást. Az előadáson közreműködött Molnár Levente operaénekes és Bocskor Bíborka énekesnő.

Több megható mozzanata volt az estének. Cseh Tamás hangja megidézte a szeretett énekest, mély katarzis minden alkalommal a Somogyi anya című dala: „A férfiak mind elmentek régen, az asszonyok csendben sírnak ott, mikor este fönn a magas égen, kigyúlnak a fényes csillagok.” A másik megdöbbentő erejű műsorszám Molnár Levente előadásában a Palóc himnusz volt: „Isten áldja meg a magyart. Tartson neve, míg a Föld tart. Isten áldjon meg bennünket. Minden igaz magyar embert. Minden igaz magyar embert!” Még a lélegzetünket is visszatartottuk, ahogy hallgattuk a mély átéléssel énekelt himnuszt. Majd az együttes több tagja katonaként szolgáló dédapja, nagyapja falra vetített képe előtt tisztelgett. A nemes gesztus a mi szemünkbe is könnyeket csalt. Mindnyájan átéreztük, hiszen kinek nincs ősei között huszár, katona baka? Az ő életük, bátorságuk előtt is tiszteleg az előadás.

A díszlettervező Tóth Kázmér volt, aki Somogyi Győző huszárillusztrációi alapján dolgozott. A jelmezeket Zs. Vincze Zsuzsa tervezte. Koreográfusok: Zsuráfszky Zoltán, Zs. Vincze Zsuzsa, Sánta Gergő, Tókos Attila.

Borítókép: Jelenet a Toborzó című előadásból (Fotó: Magyar Nemzeti Táncegyüttes)