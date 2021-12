Karácsonyi vásár a Magyar ízek utcájában

A Magyar ízek utcája idén különleges karácsonyi kiadással várja a látogatókat. Talán bele se gondolunk, de tucatnál is többféleképpen el lehet készíteni a töltött káposztát; ezekből mind kóstolhatunk, és ha ízlik, akkor vásárolhatunk is annyit, amennyire szükségünk van az ünnepek alatt. Lesz halászlé, disznótoros, de még bejgliverseny is, a helyben fogyasztható és elviteles finomságok mellett koncertekkel, családi programokkal is készülnek. A vásár mindennap 11 órától várja a látogatókat, kivéve 24-én, mert akkor már reggel 10 órától.

December 17-én 15 órától nyitó ceremónia lesz, ünnepélyes felvonulás a Band of Streets zenekarral, majd Magyarország Betlehemének megáldása az Ajaki Hagyományőrzők Kórusának részvételével. December 18-án 15 és 17 óra között gyermekprogramok várják a kicsiket és szüleiket. A Bab Társulat óriásbábjai mellet lesz népzene és gyermektáncház Csoóri Sanyi muzsikusaival (szabadtéri rendezvény).

Aranyvasárnap egész nap Tudj többet – Élj jobban! címmel aktív, játékos családi közlekedésbiztonsági oktató program kicsiknek és nagyoknak a Kulturált Közlekedésért Alapítvány szervezésében. A részt vevő gyerekek egy ajándékcsomagot is kapnak a játék végén. Szintén vasárnap, december 19-én 15 órától egy sorozat harmadik darabjaként most Európa karácsonyi dalait mutatják be a Kossuth-díjas Szarka Tamás (Ghymes) és zenekara tolmácsolásában a Millenáris D épületében. Vendégek: Piros Ildikó, Pápai Erika és Pindroch Csaba színművészek. A rendezvény ingyenes, de regisztrációköteles.

December 24-én 10 órától Fabók Mancsi Bábszínházában a gyerekek a Ha betér az Égi Király című játékot nézhetik meg a Millenáris D épületében. Ez a rendezvény is ingyenes, de regisztrációköteles. Mindkét rendezvényre a [email protected] e-mail-címen lehet regisztrálni, és mindkettő védettségi igazolvánnyal látogatható.

A Magyar ízek utcája Magyarország leglátogatottabb gasztrovására. Alapvetése, hogy magyar és magyarországi – főként Kárpát-medencei – alapanyagokból magyar termékeket állítson ki. Cél a sokszínűség, hogy a kulturális hagyományainkat a XXI. századi szempontoknak megfelelően gondoljuk végig. Egyedi tudások felkutatását és bemutatását, elfeledett ízek, technikák reneszánszát sorakoztatja fel. Alapvető még a természetesség, így jutunk el gabonáktól és eredeti paraszttechnikáktól a gyógynövényes készítmények bonyolultságáig.

További információk ITT és ITT.

Borítókép: Karácsonyi hangulat (Facebook)