A Vince-nap kultusza

A kultusz elterjedése és népszerűsége az ünnep dátumához köthető. Szent Vincét a bor védőszentjének, neve napját pedig hagyományos termésjósló ünnepnapnak tartják. Kultusza térségünkben a XI. században terjedt el, a villányi borvidékhez közeli Drávaszögből, majd a borkereskedők, szőlőművesek, vincellérek, pincemesterek védőszentjévé vált. Szent Vince vértanú volt, akit Hispániában halálra kínoztak a Diocletianus császár uralkodása alatt elrendelt nagy keresztényüldözés idején (303–313). Arról, hogy volt-e szorosabb kapcsolat Vince és a bor között, nem maradt fenn írásos emlék, kutatók viszont állítják, hogy nevének hangzása – Vincent – vinum = bor miatt kapcsolódhatott össze a borral (Vin-cent – százszoros bor).

A Vince-nap időjárásából, a metszett „vincevesszők” állapotából következtetnek ma is a várható szüret gazdagságára.

A hagyomány szerint január 22-én vesszőket kell metszeni a szőlőből, majd vízbe állítva várni, hogy kihajtson. A vesszőkön található rügyek mennyiségéből lehet számítani arra, hogy bőséges lesz-e a termés az évben. Egy másik hagyomány szerint a Vince-napi időjárás is befolyásolja a szüretet, ugyanis ha ezen a napon csapadékos az idő, akkor sok bor lesz, azaz tele lesz a pince, viszont ha száraz, a pince üres marad. A legkedveltebb népszokás, hogy Vince napján sok bort kell inni, ha azt szeretnék, hogy ősszel bőséges termés legyen. Ma is egyik pincéből a másikba járva áldomásoznak, kóstolják egymás borait, a tőkékre Isten áldását kérik. Sok helyen papot is hívnak a szőlőtőkék megáldására, a szőlő négy sarkát borral vagy szentelt vízzel öntözik meg. Babonás fortélyokhoz is folyamodtak a gazdák, például bekapáláskor bort rejtettek a föld alá, vagy a szőlősorok végére gömböcöt kötöztek, ezzel ösztönözve a szőlőt a növekedésre.

A metszett „vincevesszők” állapotából következtetni lehet a várható szüret gazdagságára Fotó: Kovács Réka

Az év első boros ünnepét, a Vince-napot ünnepelhetjük országszerte hétvégén. Válogathatunk villányi, etyeki, móri és pannonhalmi borkóstolásokból, de a gasztronómia szerelmesei sem fognak unatkozni. Jó pár évvel ezelőtt a Villány–siklósi Borút Egyesület kezdeményezésére indult olyan összefogó programsorozat, melyhez egyre több pincészet csatlakozott, a Pincéről pincére, variációk Vincére elnevezéssel. A Hordós Vince program keretén belül csoportosan több állomásból álló kóstolással egybekötött pincejárásra van lehetőség, valamint a Dűlőjáró Vince ad alkalmat arra, hogy a résztvevők a téli tájélmény látványa mellett izgalmas játékokon vegyenek részt, finom borokat és ínycsiklandó falatokat kóstoljanak a dűlőkön. Palkonya, a Villányi borvidék egyutcás, tündéri gasztrofaluja ma is hűen őrzi a XVIII. században betelepített német szőlőművesek építészeti kultúráját. Haraszti Ferenc, a Haraszti-birtok tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, hogy a palkonyai borászok hagyományőrző pincejárásra invitálják a borkedvelőket egy egész napos palkonyai nyitott Vince-nap keretében, melynek során bőséges házias reggeli, szarvasgombás brunch borkóstolók és vezetett pincetúrák várják a látogatókat. Végül pedig forralt borral kísért máglyagyújtással zárhatják a palkonyai résztvevők a napot a palkonyai hegyen.

A Móri borvidéken is követik ezt a hagyományt. A Csetvei Pince tulajdonosa, Csetvei Krisztina elmondta, hogy vendégeket is várnak a Vince-napon a Csetvei Pincébe. Egy finom reggeli elfogyasztása után a „vincevesszőket” ajándékba megkapják a vendégek. Otthon vázába tehetik, és megfigyelhetik, mikor pattannak ki a rügyek, milyen levélzet alakul ki, így lehet következtetni az év termékenységére. – Ezen a napon szőlőszentelés is történik – avat be a borász. – Szőlősgazdák, borászok és vendégek együtt felsétálunk a Kecske-hegyre. A hagyományokhoz híven 12.30-kor, az Orbán-kápolnánál rendezik meg a szőlőszentelési ceremóniát, a Brindisi Szent Lőrinc Borrend szervezésében. A pap megáldja a szőlős területeinket, azaz a Móri borvidéket – sorolta Csetvei Krisztina.

Borítókép: Csetvei Krisztina munka közben (Fotó: Csetvei Pince)