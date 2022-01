Milyen hangszereken játszhatott volna Petőfi Sándor?

Az előző években töretlen népszerűségnek örvendő Digitális Edukációs Múzeumi Órák (DEMÓ) sorozat legújabb eseménye a magyar történelemben jelentős szerepet játszó személyiségekre fókuszál. A virtuális térben megvalósuló rendezvény magyarországi és határon túli múzeumok közreműködésével kínál alkalmat játékos, edukatív múzeumpedagógiai tartalmakon keresztül a magyar kulturális, történelmi, művészeti és tudományos értékek megismertetésére, bemutatására, elemzésére – közölte lapunkkal a Mozaik Múzeumtúra.

„Az elmúlt két évben sokat kísérleteztünk azzal, hogy a DEMÓ napok keretében a múzeumok által készített sokszínű digitális múzeumpedagógiai tartalmakat gyűjtöttünk csokorba, rendszereztük korosztályi és tematikus bontásban, majd tettük széles körben elérhetővé. Az eddigi tapasztalataink és a visszajelzések egyértelműen megmutatták számunkra, hogy erre a virtuális tudásmegosztásra és tartalmi bázisra óriási szükség és igény van. A múzeumpedagógia digitálisan nagyon is működik és könnyen integrálható mind az általános, mind a középiskolai oktatásba.” – hangsúlyozta Makranczi Zsolt, a Mozaik Múzeumtúra program vezetője. A változatos múzeumpedagógiai tartalmak és játékok rövid regisztrációt követően minden pedagógus számára ingyenesen elérhetővé válnak virtuális feladatsorok formájában február 9-én a DEMÓ 5 napon, illetve a későbbiek folyamán is szabadon használhatóak majd oktatási célból. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy azok a tanárok, akik február 6-án 12 óráig regisztrálnak, az esemény előtt minden tartalomhoz hozzáférést kapnak, így előre megtervezhetik a február 9-i Digitális Edukációs Múzeumi Órákat diákjaik számára, bárhol is tanítanak, határon innen vagy túl.

„Azt szeretem a legjobban ebben a programban, hogy hihetetlenül sokrétűek a digitális múzeumpedagógiai tartalmak, legyen szó akár egy virtuális vártúráról, több száz éves időutazásról egy kisfilmen keresztül, vagy éppen egy online keresztrejtvényről. A résztvevő diákok úgy tanulhatnak játékosan, hogy közben a digitális kompetenciáik, a problémamegoldó- és együttműködési készségük, kritikai gondolkodásuk is fejlődik a feladatok által. Mindemellett azt is megtudhatják például, hogy milyen hangszereken játszhatott volna Petőfi, mennyire volt nehéz Kinizsi sodronyinge, mekkora szerepe volt Sisinek a kiegyezésben, vagy milyen volt a XIX. században a korabeli Tinder, az akkori társasági élet és ismerkedési formák.” – részletezte Vargacz Alexandra, a Felelős Szülők Iskolája ügyvezetője, a DEMÓ 5 program főszervezője.

A projekthez több mint negyven múzeum és kiállítóhely, köztük az Arany János Emlékmúzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a Déri Múzeum, a Gödöllői Királyi Kastély, a Ludwig Múzeum, a Magyar Nemzeti Múzeum, a Márai Sándor Emlékkiállítás, a Néprajzi Múzeum, az Országgyűlési Múzeum és a Szépművészeti Múzeum is csatlakozott. A DEMÓ 5 Facebook eseményét ITT érhetik el, a programot beharangozó videót pedig ITT tekinthetik meg.

Borítókép: Demo 5.