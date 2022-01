Nemes Nagy Ágnes és Illyés Gyula verseivel lehet jelentkezni az idei Versünnepre

A versenyzők 2022-ben két költő, Nemes Nagy Ágnes és Illyés Gyula műveiből választhatnak. Idén négy kategóriát hirdetett meg a Versünnep Alapítvány: vers- és prózamondás; énekelt vers, versmegzenésítés; képző- és/vagy filmművészeti alkotás; táncművészeti alkotás. A fővárosból, vidékről, és az országhatáron túlról is várják a jelentkezőket.

A Versünnep Alapítvány elnöke, Kolti Helga szerint a pandémia miatt még inkább szükség van arra, hogy a profi előadók kiemelkedő teljesítményeit megbecsüljék, és az ifjú vagy eddig ismeretlen tehetségeket megismerhesse a szakma és a közönség.

– Az elmúlt évekhez képest megdupláztuk a fődíj mértékét: idén 600 ezer forinttal jutalmazzuk a professzionális előadók versenyében legjobbnak ítélt produkciót. Azért tartottuk fontosnak a kiemelt díjazást, mert az elmúlt két év ínséges időszaka után minden művész a saját bőrén érezhette a veszteségeket. A kitartást és az elköteleződést elismerjük, mint ahogyan az alapítványunknak nyújtott pályázati támogatások is elismerik a mi munkánkat, és megteremtik számunkra az anyagi mozgásteret. Kiemelt célunk, hogy az erkölcsi megbecsülés mellett anyagilag is tudjunk segíteni, hiszen a pandémia miatt sok bevételtől, fellépési lehetőségtől estek el a művészek. Ugyanez igaz az amatőr jelentkezőkre is, akiket szintén értékes nyereményekkel és a szakmai fejlődés lehetőségeivel igyekszünk támogatni. Ugyanakkor a résztvevőkön túl a közönség, a szakmai közreműködők is minden alkalommal páratlan élményekkel gazdagodnak. Ezért is szoktam hangsúlyozni, hogy a Versünnepnek csak nyertesei vannak – mondta Kolti Helga.

Az alapítvány elnöke arra is kitért, hogy idén is olyan életművekre kívánják felhívni a figyelmet, amelyekben örök érvényű tartalmakkal azonosulhatnak és erőt meríthetnek az érdeklődők. Így esett a választásuk a születésének századik évfordulóját ünneplő Nemes Nagy Ágnesre és születésének százhuszadik évfordulóját ünneplő Illyés Gyulára.

Kolti Helga azt is elárulta, hogy a jelenleg is tomboló koronavírus-járvány ötödik hulláma miatt meghosszabbították a jelentkezést a Versünnep 2022. évi versenyeire.

A korábban meghirdetett január 31-i dátum helyett a jelentkezéseket március 20. éjfélig várják a Versünnep Alapítvány hivatalos oldalán található űrlap kitöltésével.

Kolti Helga elmondta, hogy szeretnék méltó módon, biztonságos körülmények mellett, nagy számú résztvevővel megtartani rendezvényeiket.Boldogan konstatálom, hogy a vers és a versmondás egyre »menőbb« műfaj, és bízom abban, ezt többen és többen veszik észre majd a jövőben.

A Versünnep 2022-re ITT lehet jelentkezni.

Továbbá érdemes a Versünnep Facebook- és YouTube-csatornáját is követni, ahol folyamatosan friss tartalmakkal várják az érdeklődőket, illetve olyan hírességek verses estjeivel, mint a Kossuth-díjas színművész, Hűvösvölgyi Ildikó vagy a népszerű előadóművész-műsorvezető, Takács Bence Ervin.

Borítókép: Nemes Nagy Ágnes otthonában (Fotó: Fortepan/Hunyadi József)