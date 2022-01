Örömünnep az Arénában Hobo születésnapján

Koncertjének címe Térdig a sz…r­­ban, fülig a szeretetben, amely a hamarosan megjelenő, sok száz oldalas önéletrajzi könyvének és a benne lévő két albumnak is a névadója. A lemezek tematikája szorosan kötődik a könyvhöz, amelyek koncertjén is visszaköszönnek majd, s így bepillantást nyerhetünk életének olyan részébe is, amiket eddig nem láthattunk. Együtt utazunk vele a korszakokon át, s együtt éljük át vele a pillanatokat, melyek meghatározók voltak életében.

Hobo huszonhárom évesen kezdte pályafutását, azóta több mint hatezer fellépésen van túl itthon és húsz országban, összesen 52 albumot, tíz könyvet adott ki, hat színpadi mű, hat mono­dráma, kilenc film- és színházi szerep, József Attila, Ady Endre, Csokonai Vitéz Mihály, Eörsi István, Pilinszky János, Faludy György, valamint Francois Villon, Allen Ginsberg, Jim Morrison, Bob Dylan, Vlagyimir Viszockij műveiből készült irodalmi est köthető a nevéhez.

Borítókép: Földes László Hobo, a magyarországi blues egyik úttörője (Fotó: Mirkó István)