Újra Bartók Tavasz

Ismét Budapestre látogat a világszerte óriási sikerrel turnézó ausztrál újcirkusztársulat, a C!RCA, méghozzá egy ikonikus Stravinsky-műre, a Tavaszi áldozatra koreografált lélegzetelállító produkcióval. A Yaron Lifschitz rendezte Sacre című előadás a társulat művészetének valódi esszenciája, amit április 17-én a Müpában láthat a fesztiválközönség.

Érkezik a brit jazzélet egyik legkarakteresebb formációja, a több mint egy évtizede működő WorldService Project is. A csapat minden koncertje műfaji határokat feszegető zenei élmény és bohóctréfa egyszerre, valódi invenciózus muzsika, szatirikus humorral fűszerezve. Koncertjüket április 2-án tartják az Opus Jazz Clubban.

Bár a Bartók Tavasz elsősorban névadójának kreativitását, alkotói szemléletét, szellemiségét kívánja megjeleníteni a legkülönbözőbb műfajokban, természetesen Bartók Béla művei sem hiányozhatnak a fesztivál programjából. Bartókot nem csupán a magyar, hanem a környező népek és a távolabbi vidékek zenei világa is élénken foglalkoztatta, az észak-afrikai arab gyűjtés pedig kiemelkedően izgalmas anyag. Ebből merít a Tiszta forrás című különleges összművészeti produkció, amely mások mellett Guessous Mesi, a Győri Balett, a Magyar Állami Népi Együttes közreműködésével az arab és a magyar zene kapcsolódásán keresztül mutatja be a bartóki életmű néhány jellegzetes darabját, különös tekintettel a zene és a tánc kapcsolatára. A Magyar Zene Házában megvalósuló Bartók 1914 című est pedig a komponista utolsó nagy erdélyi gyűjtőútjának állít emléket: a koncert házigazda-zenekara a térség népzenéjével elmélyülten foglalkozó Magos Együttes, vendégeik pedig Erdélyből, a Bartók által is meglátogatott falvakból érkező adatközlők és a Nyárád-menti székely települések zenéjét jól ismerő magyarpéterlaki zenészek, valamint Langer Ágnes és Fülei Balázs lesznek.

A komolyzenei különlegességekre vágyóknak a fiatal zongoraművész, Villányi Dániel koncertje ígér felejthetetlen pillanatokat. A kiváló muzsikus a Jénai Filharmonikus Zenekar szólistájaként Chemnitz, Weimar és Berlin koncerttermeiben is nagy sikert aratott, de játszott Bécsben, Salzburgban, Genfben, Zürichben és Brüsszelben is. A Bartók Tavaszon a Budapest Music Center színpadán Bartók és Prokofjev szonátaremekeit egy-egy Bach-szvittel párosítva adja elő.

A Bartók Tavasz folyamatosan bővülő programjára, Branford Marsalis, Julia Fischer és a Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Philippe Herreweghe és a Collegium Vocale Gent, Jaimie Branch, Uri Caine, Eötvös Péter, David Fray és a Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjeire, a FrenÁk Társulat bemutatójára, Anthony Roth Costanzo áriakoncertjére, a Magyar Állami Népi Együttes premierjére, Ton Koopman és az Amsterdam Baroque Orchestra hangversenyére, a Batsheva Ensemble, a Recirquel és María Pagés előadásaira a jegyek már kaphatók.

További részletek és információk a Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek eseményeiről ITT találhatók, zenei listákért, kulisszatitkokért, cikkekért pedig érdemes ellátogatni a fesztivál hivatalos blogjára.

Borítókép: Julia Fischer hegedűművész (Fotó: Uwe Arens)