A FILC új klipje a Ki mit tud? szellemében

– Az Octopus című számunk a legelsők között volt, amelyet 2018-ban a még csak négytagú FILC nekiállt próbálni – fogalmaz Etlinger Mihály basszusgitáros, a lapunknak eljuttatott közleményben. – A dal alapja egy ritmusjáték, amelyet egészen különböző dinamikájú egységekkel színesítünk. Élőben sokat és sok időn keresztül játszottuk, és emiatt több alkalommal hozzányúltunk, csiszolgattuk. A többszöri alakuláson átment szám már minden ízében közös alkotássá nőtte ki magát.

Ahogy a FILC első klipjét, a Weather Reportot, ezt is Irsik Bence, a zenekar gitárosa rendezte, és az együttes barátja, Jankó Matyi segítségével realizálták a koncepciót. A kamerában Dózsa-Juhász Máté volt a segítségükre, a díszletért és koreográfiáért Kovács Tamás felelt. A felvételek a pécsi MárkusZínházban készültek január elején.

– A klip szoci szerepválogatós vagy Ki mit tud?-os látványát utólag húztuk rá, eredetileg csak az előzőhöz hasonló, komolykodást mellőző imázsklipet akartunk készíteni egy másik beállításban

– árulta el a basszusgitáros.

A dal a második szám a tavasszal érkező első FILC-nagylemezről.

– Az albumon az eddig megjelent anyagainknál eggyel szélsőségesebb hangulatokhoz is nyúlunk, így az eddigi közös munkánk átfogó gyűjteménye lesz az album – tette hozzá Etlinger Mihály. – A tíz dalt tartalmazó LP-n még teljesen ismeretlen zenék is lesznek, több vendégművész közreműködésével. Törekedtünk az élő megszólalásra, és a számok nagy hányadát együtt rögzítettük. A jazzes vonal mellett lesznek rajta energikus hip-hop groove-ok és afrobeat ütemek, de elkalandozunk funk, diszkó irányokba is.

A lemezt Pécsett és Budapesten is bemutatják tavasz végén.

Borítókép: FILC (Fotó: Pál Zsombor)