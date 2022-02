Dedikált, aláírt és autográf tételek a könyvaukción

A jelenlegi állás szerint a 15. alkalommal megrendezett dedikált, aláírt és autográf tételeket felvonultató árverésen Molnár Ferenc és Rippl-Rónai József: Égi és földi szerelem című könyve vezet (200 ezer forint felett áll 21 licit után), ami 1922-ben az első és rögtön számozott, bibliofil kiadás volt. Molnár Ferenc ötfelvonásos drámáját a Pantheon Irodalmi Intézet R-T adta ki 500 számozott példányban kerül forgalomba Rippl-Rónai József öt kőnyomású képével, Molnár Ferenc és Rippl-Rónai József saját kezű aláírásával. Ezt követi

Pilinszky János soha meg nem jelent könyve, amiről a szerző saját kézzel írt négyoldalas Szinopszist.

Ez nem volt ismeretlen sem a kutatók, sem a törzsolvasói számára, hiszen a szövege megjelent Pilinszky Naplók, töredékek című kötetében. A most előkerült Szinopszis az eredeti példány – amelynek eddig egy indigós másolata volt ismert. Az árverésen a licitálásban jól szerepelt a szerző Harmadnapon című 1959-es verseskötete is, melynek címlapján Pilinszky tollal beírt, névre szóló dedikációja olvasható.

A következő tétel Babits Mihály 1924-es dedikált portréja, amit Máté Olga fényképész készített.

A kép abból a korszakból származik, amikor az írók egyik kedvelt önreprezentációs eszköze a dedikált portréfotó volt. Az aláírt fényképet valószínűleg Kárpáti Aurél író kapta Babitstól, mindketten a Nyugat első generációjához tartoztak. A fotóművész és a költő nemcsak „művészismerősök” voltak. Máté Olga második férje ugyanis az a Zalai Béla (1882–1915) volt, aki fiatal korában, közös egyetemi éveik alatt és után Babits legbelsőbb baráti köréhez tartozott. Görgey Ármin 1849-es hazabocsátó levele a következő tétel, mely Papp János főhadnagynak szól, aki járási főszolgabíróként szervezte meg Torna megye nemzetőr csapatát. Összesen 180 nemzetőrt toborzott, akikkel később Görgey seregében szolgált. Ahogy az megszokott, ezúttal is jól szerepelnek Márai Sándor, Karinthy Frigyes, Ottlik Géza és természetesen Fekete István.

Jókai mellett minden idők egyik legolvasottabb magyar írójának most az 1965-ben kiadott Huszonegy nap című elbeszélés kötete szerepel jól.

Fellelhető az árverésen az egyik könyvében megőrződött képes levelezőlap is, amit – a bélyegzés szerint 1961 nyarán Keszthelyről a feleségének írt. „É. M.! Szombaton déltájban érkezünk! Sok csók! P.” Különlegesség Annie Leibovitz Balla Demeternek dedikált albuma 1998 nyarán, amikor generációja és a korszak egyik leghíresebb fotósaként Annie Leibovitz budapesti kiállítására érkezett. A Ludwig Múzeumban rendezett kiállításon az 1970 és 1990 között készült fotói voltak láthatóak, és az azonos (Photographs 1970–1990) című albumát dedikálta – méghozzá a címlapon és a „For Balla all my love, Annie Leibovitz Budapest 1998” szöveggel. Leibovitz 1998-ban éppen a Vogue-nál folytatta karrierjét – az amerikai fotográfus elsősorban színészekről és más hírességekről készült portréfotóiról vált híressé. Például 1970 és 1983 között a Rolling Stone magazin fotósa volt.

Híres képei a Rolling Stones 1975-ös turnéról készült képek, sőt ő fotózta a Yoko Onóra meztelenül ráfonódó John Lennont, néhány órával Lennon halála előtt.

A dedikáció címzettje Balla Demeter, az egészen más stílusban alkotó, Kossuth-díjas magyar fotográfus. A fotókkal gazdagon illusztrált, angol nyelvű fotóalbumra ugyanúgy az online árverésen lehet licitálni, mint egy André Kertész által dedikált fotós kiadványra, melynek címe: André Kertész Magyarországon. A kötetet 1984-es hazalátogatása és a művész 90. születésnapja alkalmából adták ki, több olyan képpel, amely ekkor látott napvilágot először.

Borítókép: Pilinszky János (Forrás: Karantén Művek)