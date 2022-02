„Hogy tudott az ember ennyire lealjasodni?”

A mai világban az erőszak – legyen az fiktív vagy valós – a mindennapjaink részévé vált, a fiatal generációk ingerküszöbét már aligha lehet elérni a történelemkönyvekben leírt száraz adatokkal és tényekkel, hacsak nem kapcsolódik hozzá személyes szál. A mi korosztályunk még jó esetben hallott a családban olyan beszámolót, amely a személyes átélésen alapult. Az Uránia Nemzeti Filmszínházban tartott filmbemutatón körbetekintve láttam jó néhány fiatal arcot is, akik – úgy gondolom – hozzám hasonlóan nagyszüleikre, idősebb rokonaikra gondoltak a vetítés közben, akik sok esetben nem is tértek haza a szibériai rémálomból, a GULÁG, a GUPVI borzalmaiból. A dokumentumfilm kezdeményezője, a Megbékélésért Polgári Szövetség egyik fő céljának éppen azt tekinti, hogy a közelmúlt történéseit megismertesse a jelen és a jövő nemzedékeivel, ezen belül kiemelt feladatának tartja a kényszermunkára elhurcoltak áldozatainak igazságtételét – mondta el Fehér Tibor, a szövetség elnöke.

Az egyéni tragédiák bemutatásának éppen azért van ereje, mert személyessé, átélhetővé teszi a látottakat és hallottakat.

A Dextramédia műhelyében készült filmnek ez a legnagyobb erőssége; a négy megszólított túlélő – Blaubacher József, Hartmann Józsefné Nagy Klára, Pásztor Piroska és Plósz Mihály – a földi pokol legmélyebb bugyraiba kalauzolja a nézőket, melynek hatása nem múlik el nyomtalanul egy érző lélekben sem. Ez teremti meg az érzelmi alapot a két történész szakértő; Bognár Zalán és Dupka György kommentárjainak. A személyes beszámolók érzelmi töltésével egészen másképp hangzanak az olyan információk, miszerint kegyetlen népirtás folyt, amely milliókat pusztított el és még többeket nyomorított meg.

A szovjet hadsereg közel egymillió honfitársunkat hurcolta el, többségüket mindenféle jogalap nélkül az úgynevezett malenkij robotra, kis munkára. A mai napig nem ismerjük pontosan az áldozatok számát

– fejtette ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, a díszbemutató fővédnöke üzenetében.

A film képi világa a korabeli dokumentumokkal, térképekkel, játékfilmes elemekkel erős hangulatot teremt már az elején egy olyan diktatúra bemutatásával, amely puccs útján jött létre, éppen ezért a hatalmat csak úgy tudja megtartani, ha félelemben tartja a társadalmat. Aki a rendszert kritizálta, azt GULÁG-ra küldték. A lágerek behálózták a Szovjetunió teljes területét. Öt-hatszáz főtáborhoz kétezer-ötszáz – háromezer altábor kapcsolódott. A GULÁG-ra személyes ítéletek alapján kerültek, a GUPVI-ba ezzel szemben tömegesen vitték az embereket. A hadifoglyok létszámát is civilekkel pótolják, hogy elmondhassák, mekkora ellenállás volt. A Kárpát-medencéből háromféle indokkal hurcolták el az ártatlanokat; a hadifogolylétszám kiegészítése miatt; etnikai tisztogatás okán, de arra is ügyeltek, hogy az értelmiség eltűnjön; az egyik legsúlyosabb deportálási érv a német származás vagy a német eredetű név volt. Közel félmillió embert hurcoltak el a neve miatt. A filmből az is kiderül, hogy elég volt, ha a vezetéknév R betűre végződőtt, mint Hitleré. Így bűnhődött évekig vagy haláláig számos Bognár, Pintér vagy Császár nevű ember.

A visszaemlékezők olyan borzalmakról számolnak be, amelyeket egy a mostani békeidőszakban felnövő ember elképzelni sem tud, az egyik legmegrázóbb momentum számomra mégsem az éhezés, a testi-lelki bántalmazás, a halálra kínzás érzékletes leírása, hanem ezek vállalása, a meg nem futamodás jelentette. „Mikor Felsőzsolcára értünk, kiléptem a sorból és nem vették észre, úgyhogy én nyugodtan maradhattam volna, de mégis utánuk mentem, mert ha hiányozni fogok, megint eljönnek az apámért, ő meg már hatvannégy éves volt. Inkább én menjek, mint ő. Ment a két lánytestvérem is, mondom, megyek velük” – meséli az egyik áldozat, én pedig azt gondolom közben; ez a magyar lélek, és hálát adok, hogy ilyen kivételes emberek közé születhettem. Azt mondták nekik, mikor elhurcolták őket, hogy egy pár napi munkához van rájuk szükség; a kis munka, a malenkij robot aztán évekké duzzadt mínusz harminc-negyven fokos szibériai telekkel, szétfoszló rongyokban, csonttá fogyott testtel, éhezve, tetvesen, testi-lelki megalázások közepette. Így jártak a szerencsésebbek, a többi – az elhurcoltak huszonöt százaléka – már az odavezető úton meghalt, a betegeket élve temették el, kitört a fej- és hastífusz, a vérhas járvány, orvosi ellátás, gyógyszer, kötszer nem volt. Hogy is lehetett volna, ha még rendes élelem sem volt; nemcsak a foglyok, de a lágeren kívül élő helyiek is annyira éheztek, hogy a vagonok aljából söpörték össze a morzsát, miután megkövezték az érkezőket.

Fotó: Dextramédia

„Hatvanan voltunk egy vagonban, kétezren a szerelvényen. Az egész úton, enni, inni nem kaptunk. A rácson kinyúlva a havat kapartuk össze a vonat tetejéről. WC-nek ki volt vágva a padló alja” – hangzik a beszámoló, amelyhez egy újabb megrázó tényközlés kapcsolódik, mely ismét azt igazolja; a magyarság képes félretenni minden viszályt és ellenségeskedést, ha baj van, és összefogásából csoda születik. Ezt bizonyította már számtalanszor viharos történelme során. A példa könnyekig hat, mert eszembe jutnak édesanyám szavai. A családunk úgy kapott hírt az akkor tizennyolc éves rokonunk hollétéről, hogy a gyermekként az udvaron játszó nagymamám egy WC-papírra írt üzenetet talált tőle. Az elhurcoltak ugyanis úgy értesítették a családtagokat, hogy a vagonokból útközben cédulákat dobtak ki a forgalmasabb helyeken a nevükkel és a címükkel – meséli Bognár Zalán. Ez volt az úgynevezett szélposta, amelyben az a döbbenetes, hogy a levelek kilencven százaléka célba ért, mert az otthon maradt gyermekek, idős asszonyok és férfiak kézről-kézre adva eljuttatták a megfelelő címekre.

Fotó: Dextramédia

„Kijevben kaptunk egy vödör száraz lencsét, de mivel sem víz, sem tűz nem volt, nem tudtunk vele mit kezdeni” – hangzik az újabb mondat a férfitól, aki akkor még nem sejthette, hogy évekig fog éhezni a többiekkel együtt a lágerben a folyamatos mínusz harminc fok körüli hőmérséklet mellett. Mint mondja, egy egész telet élt túl társaival fűtés nélkül. Egyszer három napig mínusz negyven fok volt, a szél pedig állandóan fújt. Az élelem kimerült napi néhány dekagramm vizes, toklászos sárkenyérrel, amelyben sok esetben az egész kalász benne volt, előfordult, hogy valaki ettől fulladt meg. „Ha ettük, a nyeldeklőnket szúrta, ha meg a WC-re mentünk, akkor meg a végbelünket” – emlékszik vissza egyikük, míg a másik úgy jellemzi a kenyeret, mint amit baltával tudtak csak szétvágni. A folyamatos éhezés mellett harminchat-harmincnyolc kilósra fogyott emberek télen-nyáron gumi kalucsniban dolgoztak napi tizenhat órát. „Nyáron a munkából hazamenet, majdnem haltak éhen, mikor valaki kihúzott egy sárgarépát a földből az őr úgy verte szét puskatussal a karját, hogy utána lógott már csak” – mondja könnyes szemmel az egyik idős asszony. „Egyszer kaptunk félig fagyott, szárított krumplit, de az már olyan büdös volt, hogy megfőzték ugyan, de nem tudta megenni senki” – szól egy másik beszámoló.

Sokszor elhangzik, hogy mindazt, amit átéltek nem lehet elmondani. Nem volt kötszer, nem volt gyógyszer – meséli az egyik néni, akit felcsernek neveztek ki, holott még injekciós tű sem volt soha a kezében. „Mint nálunk a szekérkenőcs, olyat kentünk a sebekre” – mondja, majd beszámol arról is, hogyan kaparták ki a latrinába esett vérhasban szenvedőket, akikről letörölték az ürüléket, majd vízzel mosták őket, miközben még éltek. „Elkapták a vérhasat, a latrinán meg csak két szál deszka volt, se kapaszkodó, se semmi. Közte bebukott az ember, odalent meg a csontkukacok szedték szét. Lekopasztották azt a kis bőrt róla, a csontokat meg az eső mosta a patakba, az meg vitte tovább kilométerekre” – mondja az idős férfi. Ilyen kilátások mellett nem csoda, hogy sokan képesek voltak megcsonkítani magukat csak azért, hogy négy napig fekhessenek, és ihassanak egy kis teát.

Hogy tudott az ember ennyire lealjasodni?

– teszi fel a mindannyiunkban megfogalmazódó kérdést az egyik asszony, akit álmában a mai napig kísértenek az események. Azokat, akik túlélték a haláltáborokban töltött éveket, Sztálin halála után kezdték el hazaküldeni, de már nem abba az országba térhettek vissza, amelyet elhagytak. A Kárpátokon átkelve harangzúgást hallottak, könny gyűlt a szemükbe, és elkezdték énekelni a magyar himnuszt. Mikor a határon átértek, a csonttá fogyott emberek utolsó erejükkel leugrottak a vonatról és ölelték, csókolták a magyar földet. De az öröm nem tartott sokáig. A pályaudvarokon AVO-sok várták és „mocskos fasisztának” bélyegezve őket visszaszállították és rájuk zárták a vagonajtókat. Már 1948-ban Rákosi azt hazudja, hogy az összes hadifoglyot haza hozták, a kint maradottak háborús bűnösök, akire nincs szüksége a népi demokráciának. Az utolsó fogoly 2000-ben tért haza. „Fasisztának, hazaárulónak neveztek, engem, aki nem csináltam semmit, amivel valaha is elárultam volna a hazámat. Építettem a Szovjetuniót ingyen, éhen, tetvesen, rongyosan és ilyen fogadtatást kapok” – egy ilyen mondat hallatán az ember aligha tud megszólalni, mert belülről marja az a mérhetetlen igazságtalanság, amely még talán a fizikai szenvedésnél is jobban fáj, és mélyebb nyomot hagy. Olyan nyomot, amely az elszenvedők leszármazottai hordoznak tovább.

Fotó: Dextramédia

A saját szüleik nem ismerték meg hazatérő gyermekeiket. „Édesanyám, ahogy meglátott, azonnal összeesett, úgy hoztuk haza” – mondja az egyik férfi, míg a másik asszony arról számol be, hogy hazatérését követően édesapja egy hónap múlva meghalt, édesanyja pedig beleőrült a történtekbe. Mint mondja: „sose fogadott el utána gyermekének, mindig azt mondta, hogy én egy jótevője vagyok, az ő kislánya Szibériában van.” A testileg, lelkileg a végletekig sanyargatott és megnyomorított emberek itthon sem lelhettek már nyugalomra. Megfélemlítették őket, hogy ha beszélnek, a családjukkal együtt viszik vissza őket, hazájukban – az épülő szovjet rendszerben – megbélyegzés, kirekesztés jutott osztályrészül. Az, hogy egy dokumentumfilm kimondja az őket ért gyalázatot, talán leemel egy kis terhet a lelkükről, számunkra pedig lehetőséget nyújt, hogy – Kásler Miklós szavaival élve –

levonjuk az emberi, történelmi és erkölcsi tanulságokat, és közösen tegyünk azért, hogy soha többé ne kelljen diktatúrában élnünk.

Borítókép: Jelenet a filmből (Fotó: Dextramédia)