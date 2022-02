Interaktív foglalkozások iskolai osztályok számára és egyéni látogatóknak

A Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria év elején indult két új kiállítása, a Trash or Art? és a Bentres sztélé továbbra is várja a látogatókat. Ehhez kapcsolódóan bővül a galéria programtára, hogy a gyerekek, fiatalok és családjuk minél több oldalról megismerjék a feldolgozott témákat. A Trash or Art? című kiállítás a Jaschik Álmos Művészeti Szakgimnázium és Technikum művészoktatóinak és diákjainak hulladékból készült alkotásait mutatja be. A környezetszennyezés és az újrahasznosítás olyan kifejezések, melyekkel nap mint nap találkozunk, de kérdés, hogy ezek csupán üres szavak maradnak számunkra vagy a mindennapokban is felismerjük a jelentőségüket.

A látogatók papírhulladék felhasználásával készíthetnek különböző tárgyakat vagy papírkollázst. Fotó: Deák 17 Galéria

A szokatlan, gondolatébresztő tárlat kiváló lehetőséget biztosít a diákoknak, hogy ráébredjenek arra, hogy a tisztább, élhetőbb bolygóért a változásokat saját környezetünkben érdemes kezdeni. Február hónaptól ehhez kapcsolódóan három különböző interaktív foglalkozás kérhető iskolai osztályok számára, egyet pedig egyéni látogatók is kipróbálhatnak. Megtekinthető továbbá a Deák 17 Galéria és a Magyar–Egyiptomi Baráti Társaság Ókori Egyiptomi Bizottsága közös időszaki kiállítása, mely egy óegyiptomi emlék, a Bentres sztélé néven ismert kőtábla történetét járja körül, ami a démontól megszállt Bentres királylány csodálatos gyógyulásának legendáját meséli el. A farsangi időszakban a galéria az ókori Egyiptom felé tesz képzeletbeli utazást, és a kiállításhoz kapcsolódóan egy különleges télűző programra hívja meg a családokat.

Bővebb információkat ITT találhatnak.

Borítókép: Közös alkotómunka keretében ki-ki elkészítheti a saját óegyiptomi farsangi álarcát (Fotó: Deák 17 Galéria)