Erzsébet királyné Gyulára utazik

A magyarok királynéjáról nyílik izgalmas kiállítás a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpontban május 25-én. Ekkor lesz 145 esztendeje annak, hogy Sisi és férje, Ferenc József császár ellátogatott Gyulára, ahol a kastélyban szálltak meg, mondta Görgényi Ernő, Gyula polgármestere az eseményt beharangozó sajtóértekezleten.

Az elöljáró emlékeztetett arra, hogy a baloldali városvezetés idején a gyulai kastély egy betonkerítés mögött pusztult, a szocialisták folyamatosan árulták.

A rezidencia megmentése a jelenlegi városvezetés első nagy küldetése volt, amely sikerrel zárult. Az Orbán-kormány támogatásának köszönhetően megmentették és rekonstruálták az épületet, majd megnyitottak benne egy rendkívül népszerű állandó tárlatot.

A második ütemben a Stefánia-szárnyat újították fel, itt báltermet, csemegetárat, látványkonyhát és a bálteremhez méltó fogadóteret létesítettek. Megnyitották a kastély parkját is, amely mára a gyulai polgárok és a településre érkező vendégek kedvelt találkozóhelyévé vált.

Görgényi Ernő arról is beszélt, hogy a felújítást követően a kastély fenntartása lett az elsődleges cél. Hogy ennek eleget tegyenek, életet kell vinniük a történelmi épületbe.

Azt szeretnék, ha azok a látogatók is visszatérnének, akik már többször is megtekintették a kiállításokat. Ezt szolgálják az időszaki tárlatok.

Mint mondta, az előzőekhez hasonlóan a Sisi-kiállítás is példaértékűnek mutatkozik mind tartalmában, mind látványvilágában, sőt kísérőrendezvényei is lesznek. Kovács József országgyűlési képviselőnek köszönhetően pünkösdvasárnap este héttől az érdeklődők ingyenesen tekinthetik meg a Nemzeti Lovasszínház Sisi lóháton című zenés előadását a várkertben, emellett korhű díszvacsorát is terveznek.

Az együttműködést sajtótájékoztatón jelentették be A szerző felvétele

A májusban nyíló gyulai kiállításra a gödöllői kastély rengeteg eredeti tárggyal készül, ezek nagy része sosem szerepelt még tárlaton, hangsúlyozta az intézmény ügyvezető igazgatója, Ujváry Tamás, hozzátéve, hogy a gödöllői kastély rendelkezik ma a világon a legtöbb olyan relikviával, amely Erzsébet királynéhoz kötődik. A gyulai tárlat több száz remekműve között lesznek bútorok, porcelánok és ruhák.

Ezek közül a sajtóértekezleten egy lovaglóruhát mutatott be a gödöllői kastély ügyvezetője, mivel Erzsébet divatot teremtett a szűkre szabott derékrésszel és a hosszú szoknyával. A nők dán nyeregben lovagoltak, a lábuk a lónak és a nyeregnek ugyanazon oldalára került, a szoknyának pedig olyan hosszúnak kellett lennie, hogy a hölgyek bokája lovaglás közben se villanjon elő a ruha alól, mutatott rá Ujváry Tamás.

Ám nemcsak tárgyakat adnak majd kölcsön a gyulai látogatóközpontnak a gödöllőiek, hanem történeteket is létrehoznak.

Ezek megértését segítik majd az interaktív elemek. Ezeket a tartalmakat a két intézmény munkatársai együtt valósítják meg. A gödöllői intézményvezető megtisztelőnek nevezte a meghívást, hiszen több időszaki kiállításhoz is kölcsönöztek már műtárgyakat, ezek viszont olyan tárlatok voltak, amelyekhez több múzeumból gyűjtötték össze az anyagot a kurátorok. Hazai külső helyszínen a gödöllői kastély még nem szervezett időszaki tárlatot, külföldön viszont már igen, tehát van tapasztalatuk ilyen téren.

Fekete-Dombi Ildikó, az Almásy-kastélyt is működtető Erkel Ferenc Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, régi álma, hogy helyet adjanak egy Sisi-kiállításnak. Bár részleteket nem kívánt elárulni, utalt arra, hogy Erzsébet utazásain túl a királyné legendás magyar lelkületére is kitér a készülő kiállítás. Fontosnak tartotta, hogy az esemény erősíti majd a helyi turizmust, hiszen sokan ősszel és tavasszal járnak különböző egészségügyi kúrákra Gyulára.

Kovács József országgyűlési képviselő megjegyezte: Sisi és férje gyulai látogatása tíz évvel a királyi koronázás előtt történt, vendéglátójuk Wenckheim József gróf és felesége volt, akik nagy pompával fogadták az uralkodópárt. Bár erről festményük nincs a gyulaiaknak, az egykori vármegyeházán megőriztek egy Sisi-tablót, amelyet majd szintén kiállítanak a kastélyban.

Az Erkel Ferenc Nonprofit Kft. kommunikációs vezetője, Fábián Tamás az elhangzottakat azzal egészítette ki, hogy a kiállítás az Útközben Erzsébet királynéval munkacímet viseli, ugyanis nemcsak egy térbeli kalandozást jelenítenek majd meg, hanem egy belső, személyes utazást is, mindezt a mai kor nyelvén.

A tárlat egy évig lesz megtekinthető.

Borítókép: Az Almásy-kastély (A szerző felvétele)