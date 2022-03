Királyok és királynők jelennek meg az új lemezen

Az ősszel megjelenő új lemezük, a Kings & Queens tulajdonképpen programzene. A címben szereplő királyok és királynők konkrét és átvitt értelemben is megjelennek a választott darabokban. A „király” nemcsak Bölcs Alfonz és VIII. Henrik által komponált énekekben, hanem Krisztus királyként és mennyei királyként is megjelenik, de a Trónok harca főcímzenéje és az Oroszlánkirály betétdala is feltűnik a műsorban. A „királynő” utal a mennyek királynéjára, Szűz Máriára, akinek tiszteletére számos nyelven énekel a férfikar. Ukrán, román, örmény, ruszin, orosz és gallego portugál nyelven is felcsendül majd egy-egy ima. A lemez címéből fakadóan nem maradhat ki a 20. század egyik legmeghatározóbb angol zenekara sem a koncert műsorából – a Queen egyik utolsó dalát is elénekli majd a Szent Efrém Férfikar.

A koncerten Sztojánovits Andrea, a MOME médiadesign-oktatója különleges VJ vizuális tartalommal egészítik ki a programot.

A Szent Efrém Férfikar 2002-ben alakult meg. Az együttes missziójának tekinti a kultúrák közötti párbeszéd kialakítását, így egyfajta béketeremtő szerepük van a Kelet és a Nyugat között, ugyanakkor nagy hangsúlyt helyeznek az európai kortárs zene új kompozícióinak megszólaltatására és a magyar férfikari hagyomány (Liszt, Bartók, Kodály) ápolására is. A kórus gyakori fellépője Európa legfontosabb zenei központjainak és fesztiváljainak és rendszeres résztvevője a legnagyobb hazai fesztiváloknak (Sziget, Klassz A Parton, Művészetek Völgye, Ördögkatlan) is.

Borítókép: Szent Efrém Férfikar (Fotó: Odpictures Art Studio)