Nemcsak lehetőség, hanem verseny is a csúcsalkotók aukciója

Októberi indulása óta sokéves hiányt pótol a hazai kortárs képzőművészet elismert alkotóinak és alkotásainak egyik legjelentősebb felülete, az Artotek.hu, amelynek látogatói festmények, különböző egyéb technikákkal készült képek, grafikák, szobrok és fotók közül válogathatnak.

A közvetítőportál műtárgykínálatában jelenleg közel kétszáz alkotó több mint ezer alkotása látható.

Az Artotek.hu Fine Art Hungary Top 100 elnevezéssel külön kategóriát hozott létre a portálon megjelenő legkitűnőbb művészek számára. A kiemelt alkotókra szakértők tettek javaslatot: Szurcsik József Munkácsy Mihály-díjas festőművész, Nagy T. Katalin művészettörténész, Ledényi Attila, az Art Market Budapest kortárs művészeti vásár alapító-igazgatója, Völgyi Miklós műgyűjtő és Balogh Péter, az Amadeus Művészeti Alapítvány kuratóriumi elnöke. A több évtizedes alkotói múlttal rendelkező mesterek mellett feltörekvő művészek is jelen vannak az Artotek kínálatában. Ők, az új generáció művészei alkotják a Fine Art Hungary Next közösségét, akik közül többen is esélyesek arra, hogy az évente megújuló Fine Art Hungary Top 100 kiválóságai közé kerüljenek.

Az Artotek.hu április 1-jén újabb mérföldkőhöz érkezik: a portál művészeinek részvételével egy hónapon át tartó, nagyszabású online aukció indul Fine Art Hungary – Az év műtárgya 2022 címmel.

Az aukciót követően az eladott műtárgyak közül a vásárlók és a Fine Art Hungary szakértői testületének szavazatai alapján választják ki Az év műtárgya 2022-t.

Az aukción részt vevő és a címre esélyes művek listája március 15-től nyilvános a nagyközönség számára az Artotek.hu oldalon.

Borítókép: Verebics Ágnes olajfestménye (Fotó: Artotek.hu)