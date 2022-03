Tavasszal válassza Mozartot!

A Mozart-nap célja »csak« az, hogy boldogok legyünk ettől a csodálatos, kimeríthetetlen zenei forrástól

– fogalmazta meg egy korábbi interjújában Keller András, és e célkitűzés megvalósulását ezúttal is olyan nagyszerű muzsikusok szolgálják majd, mint Jevgenyij Koroljov, Takács-Nagy Gábor, Vashegyi György, Rost Andrea, Baráti Kristóf vagy épp a tematikus nap gyermekmatinéjára idén is „varázsórát” ígérő Simon Izabella. Szimfónia és zongoranégyes, áriák és versenyművek, vonósnégyesek és szonáták sora, sőt a c-moll mise is megszólal majd az egymást követő koncertek programján.

A Válassza Mozartot! mottójú programsorozat nyitókoncertjén Mohai Bálint fagottművész Mozart legnépszerűbb fagottversenyét, míg a Kossuth-díjas Rost Andrea a szerző népszerű operaáriáit szólaltatja meg a rendkívüli közkedveltségnek örvendő „kis” g-moll szimfónia felhangzását megelőzően. A 11 órakor kezdődő hangversenyt a Prima Primissima díjas Takács-Nagy Gábor vezényli, aki a nap házigazdája is egyben.

Ugyanebben az időben a Kupolateremben a Varázsóra elnevezésű gyerekkoncerttel várja a Mozart zenéjét hallgatni vágyó kisgyermekes családokat Simon Izabella. A Solti Teremben 12.30-kor Mozart két gyönyörű vonósnégyese, a Tavasz és a Dissonanzen néven ismert mű csendül fel a Végh Sándor vonósnégyes-program megrendezésében, a Quartetto Speranza, valamint a Pulzus Vonósnégyes előadásában.

Fotó: Concerto Budapest

Hegedűverseny és szimfónia címmel 14 órakor a Nagyteremben ismét nagyszabású koncert várja Mozart rajongóit. Baráti Kristóf Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas hegedűművész és az Anima Musicae Kamarazenekar közreműködésével Mozart 1. (B-dúr) hegedűversenye és az ugyanebben a hangnemben megkomponált B-dúr szimfóniája hangzik el.

A kamarazene kedvelői két szonátát és egy zongoranégyest hallgathatnak meg 15.30-kor a Solti Teremben Szűcs Máté, Kokas Dóra, valamint a Concerto Budapest Kossuth-díjas művészeti vezetője, az itt hegedűsként szereplő Keller András, valamint a zenekar koncertjeinek egyik legkedvesebb és baráti elkötelezettséggel visszajáró vendégművésze, Jevgenyij Koroljov és felesége, Ljupka Hadzigeorgieva előadásában.

Mozart c-moll miséje 17 órakor csendül fel a Zeneakadémia Nagytermében. A Concerto Budapest és a Purcell Kórus részvételével megszólaló mise szólistái ezúttal is olyan énekesek lesznek, akik rendszeresen fellépnek a Vashegyi György által vezényelt, historikus tájékozottságú koncerteken. Így Szutrély Katalin, Megyesi Zoltán és Najbauer Lóránt társaságában ott találjuk majd a pódiumon a világhírű francia szopránt, Chantal Santon Jefferyt is.

A Mozart-nap Keller András által vezényelt zárókoncertjén 19.30-tól három versenymű, valamint két ária szólal majd meg, amely az egész napos sorozat sűrítményét kínálja a közönségnek.

A Kaczander Orsolya és Lenka Petrovic szólójával felhangzó C-dúr fuvola-hárfa versenymű, valamit a Tóth Bálintot főszerephez juttató D-dúr kürtverseny mellett az est folyamán Rost Andrea előadásában két különleges ária, a Figaro házassága című opera Rózsaáriája, valamint a Ch’io mi scordi di te? koncertária kel életre. A hangversenyt Jevgenyij Koroljov szólójával a c-moll zongoraverseny zárja.

További információkat ITT olvashatnak.

Borítókép: Keller András, a Concerto Budapest zeneigazgatója (Fotó: Concerto Budapest)