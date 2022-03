Villámcsődülettel kezdődik a Bartók Béla Művészeti Napok Szegeden

A négynapos rendezvénysorozat lehetőséget biztosít az SZTE Bartók Béla Művészeti Karának művésztanárai – köztük a magyar zenei élet számos kiváló képviselője – és növendékeik számára, hogy megmutassák magukat, bepillantást nyújtsanak az intézményben folyó magas szintű oktatási munkába.

A fesztivál része a szegedi felsőoktatás centenáriuma alkalmából rendezett ünnepségsorozatnak, de mégsem csak az egyetemi polgároknak, hanem Szeged minden lakójának szól.

Éppen ezért nemcsak a kar Fricsay- vagy Liszt-termében, hanem a város különböző pontjain is hallhatók és láthatók lesznek a fellépők. Fanfáregyüttes játszik majd a városháza erkélyéről, rézfúvósok a Reök-palota előtt a Magyar Ede téren, ütősök a Dugonics téren, ahol kórusok is fellépnek, de gitárművészek zenélnek majd a villamoson és a tram-trainen is. Énekesek flashmobja okozhat meglepetést az egyik bevásárlóközpontban, és tubások koncertjébe csöppenhetnek a járókelők a Kárász utcán vagy az Árpád téren.

Esténként a Fricsay-teremben lépnek föl a kar zenekarai, illetve vendégként a Hungaricus együttes, az ünnepi zárókoncertet pedig a Bartók Béla Művészeti Kar oktatói adják.

A hagyományteremtő szándékkal megszervezett fesztivál eseményei közül a tudományos programok sem hiányozhatnak:

a nyitónapon Nátyi Róbert művészettörténész Bartók Bélának és műveinek a képzőművészetre gyakorolt hatásáról tart előadást, a zárónapon pedig Újváriné Illés Máriától a Mozart Figaro házassága című operájában megjelenő emberi kapcsolatok színes hálózatáról hallhatnak az érdeklődők.

Borítókép: Jelenet a Figaro házassága című operából (Fotó: Co-Opera)