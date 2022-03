Víziók a jövőnkkel kapcsolatban

Egy pályázó legfeljebb három pályaművet nyújthat be. Pályázatot nyújthat be minden olyan képzőművész, aki 35. életévét 2022. június 1. után tölti be. Pályázni online lehet a www.alkotomuveszet.hu oldalon keresztül, április 4-én 12 óráig szakmai önéletrajzzal, portfólióval és a pályamű vagy a pályaművek leírásával.

Borítókép: Illusztráció, Salvador Dalí festménye (Fotó: Irodalmirádió.hu)