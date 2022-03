Az Edda Művek bakancsos korszakának főszereplői olyan sok mindent elmondtak már örömükről, bánatukról, civódásaikról, muzsikájukról, hogy azt hihetnénk, a lassan fél évszázados történetben alig akad kutatnivaló. Szerencsére Bálint Csaba, aki remek rocktörténeti könyveivel régóta jeles értékteremtő, megkereste Zselencz Lászlót, alias Zsöcit, a zenekar egykori basszusgitárosát.

A muzsikus emlékezései két szempontból is pótolhatatlanok: egyrészt ott volt, minden látott, mindent tud, másrészt abszolút hiteles karaktere a nyolcvanas évek eleje legnagyobb magyar rockszenzációjának – amit mond, minden bizonnyal igaz és megalapozott.

A Zsöci komoly és alapos tényfeltárás, mondhatnánk hiánypótló munka. Persze nemcsak az Eddáról, hanem a zenész más munkahelyeiről is bőségesen eligazít bennünket, feltárul a P. Box, a Boxer és más zenekarok története. A múltból pedig elemi erővel felmerül a Kádár-korszak. Zsúfolt vonatok, részeg katonák, meg ahogyan a keresztútig minden nap eljutsz és időnk kevés – minden pontosan úgy történt, ahogyan az Edda megénekelte. De ennél is izgalmasabb, ahogyan Zsöci beavat minket az Edda dalainak megírásába, a tagok közös ötletelésébe. Hasznos információkat kapunk arról, hol lappanganak az értékesebb és honnan türemkednek elő a kevésbé értékes darabok.