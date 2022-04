Miért a jobb a jobb és nem a bal?

– A közösségi oldalán van egy fotó, amelyen a nagypapája látható a kolozsvári fodrászműhelye előtt. Kommentként az írta egy pár hónapja a kép alá: „Soha többé baloldal!” Az érveire lennék kíváncsi. Miért nem baloldal?

– Sok mindenért! Nagyon sok mindenért! Visszamegyek Károly Mihályék, Kun Béláék nemzet- és hazaárulásáig. Onnan kezdve folytathatnám azzal, hogy 40 éven keresztül a Kádár-korszak alatt mennyire átmosták az anyaországi magyarok egy részének az agyát, hogy minket románoznak, a délvidékieket szerbezik, a kárpátaljaiakat ukránozzák, a felvidékieket szlovákozzák. Rólunk, akiket erőszakkal téptek le Magyarországról, önként és boldogan lemond a baloldal. Nem mi akartuk elhagyni az országunkat! Tőlünk elvették a hazánkat, önkényesen áthúzták a fejünk fölött a határt. Kérdezem én, hogy tudnám én ezt lenyelni, elfogadni?

Az egész Kádár-korszak arról szólt, hogy magyarok csak a kis Magyarország területén élnek. Hátat fordítottak nekünk, elfelejtkeztek rólunk, kifosztottak és kicsúfoltak bennünket.

Most pedig van végre egy nemzeti kormány, amely Kárpát-medencében és az összmagyarságban gondolkodik! Lehet gyűlölni, ujjal mutogatni rá, lehet hangoztatni papagájként, hogy lopnak, de egész addig, ameddig te, X., Y., Z. nem jelented fel konkrét bizonyítékokkal a kezedben Orbán Viktort, a Fideszt vagy bármelyik fideszes politikust, addig hallgass, addig ne mond azt róluk, hogy lopnak!

– Így van. A mocskolódással elveszik az emberek kedvét még az élettől is. Nagyon destruktív dolog.

– A drága időt azzal tölti az ellenzék, hogy kifundál mindenféle vádakat. Egyfolytában támad, tehát védekezik. Miért nem épít végre valami szép, hasznos dolgot? Mi, erdélyiek már megtanultuk, hogy a politikusokat a tetteik, a konkrét megvalósításaik alapján értékeljük. Nem bízunk a folyton gáncsoskodókban, akik összevissza beszélnek koncepció nélkül, és ígérgetnek mindenfélét, amit hamar elfelejtenek.

– A Fidesz nem ígérget?

– A Fidesz épít és tartja a szavát. Nézzük meg, mi történt a Kárpát-medencében 2010 óta! Nézzük csak meg a bölcsődei programokat, nézd meg, hány ingatlant épített és javított fel a magyar állam! Nézzük meg, hogy mi történik Magyarországon! Nézzük meg, hogy milyen épületek épülnek, szépülnek! Nézzük meg, hogy mennyit fektetnek a kultúrába, művészetekbe! Ott van például a Magyar Zene Háza! Lehet, hogy van az Orbán-kormánynak bűne, de nem az én tisztem, hogy azt felderítsem. Én csak azt látom, hogy amit ők tesznek érettünk, azt eddig nem tette meg senki! Visszaadták az önbecsülésünket, a hitünket, és visszaadták az elvett állampolgárságunkat.

Kérdezem én, hogy a csudába tudnék én baloldali lenni, amikor hátat fordítottak nekünk 2004-ben? Belénk rúgtak, lerománoztak, elárultak bennünket!

– Erdélyben mit köszönhetünk a jobboldali kormánynak?

– Tudja azt, hogy a magyar állam támogatása nélkül nem lenne bemutató a Kolozsvári Magyar Operában?

Mérlegelnünk kell, az igazság kedvéért, hogy mennyivel segített a mostani magyar kormány, és mennyivel segített a mindenkori baloldali magyar kormány!

Mert mivel segített bennünket ez utóbbi? Azzal, hogy december elsején a Nemzeti Színházban koccintottak e csúf, fájdalmas napra Alföldi Róbert, Medgyesi Péter és Adrian Nastase? Ezekre kell felnézni? Fájdalmas az is, hogy a baloldal szinte mindent kigúnyol, ami magyar. Számukra a „magyar” szó szitokszó és giccses. Számomra pedig a létem értelme. Ez a különbség.

Említsem meg érdekességképpen azt is, hogy a Magyarországról Erdélybe szerződött rendező, amikor szilveszterkor meghallotta 12 órakor a felcsendülő magyar himnuszt, ideggörcsöt kapott? Elfelejti, hogy hova jött dolgozni, és hogy Erdélyben van?

Az országnak lehet határa, de a nemzetnek nem, és ha ezt a kommunisták és a balliberális csőcselék nem érti meg, ez az ő veszteségük.

– Mit vár a választásoktól?

– Én csak arra kérem a magyarok istenét, hogy negyedszerre is húzzuk be a kétharmadot, hogy az, ami el van kezdve, ez az országépítés, szépítés teljesedjen ki. Az ország alatt természetesen az egész Kárpát-medencét értem, mert az, ami Magyarországon történik, annak érezzük a pozitív hozamát ideát is, de Felvidéken, Délvidéken, Kárpátalján és mindenhol.

Tehát azt azért nem kellene elfelejteni, hogy mit kaptunk a magyar államtól tizenéve, és ezt valahogyan meg is kellene háláljuk.



Borítókép: Madarász Lóránt színművész (Fotó: YouTube)