A népzenéhez tisztelettel kell nyúlni + videó

A lemezen olyan, mindannyiunk számára ismerős népdalok kaptak helyet, mint a Tavaszi szél, A csitári hegyek alatt vagy a Repülj madár, de nem a megszokott módon, hanem új, populáris köntösbe csomagolva, hogy a mai, fiatalabb korosztály számára is befogadhatók legyenek – tudtuk meg Kovács Nóritól, aki zenepedagógusként azt tapasztalta, hogy az iskolában cikivé vált népdalokat énekelni. Emellett persze az is fontos volt számára, hogy az idősebb generációk képviselői, a szülők, a nagyszülők is megtalálják az örömüket benne, éppen ezért választott közismert nótákat; és persze azért is, hogy a koncerteken a közönség könnyen bekapcsolódhasson az éneklésbe.

Erre azonban az elmúlt időszakban a pandémia kevés lehetőséget adott. Az album már 2019-ben napvilágot látott ugyan, de a lemezbemutatóra végül csak az online térben kerülhetett sor. Az énekesnő reméli, hogy idén nyáron végre beindulhat a koncertdömping, hiszen a Covid időszaka alatt bővült a repertoár, amelynek részét képezi a Szabadon című lemez anyaga is a közismert, de új köntösbe bújtatott magyar népdalokkal.

A népzenei körökben eltérnek a vélemények a tekintetben, hogy egyáltalán szabad-e változtatni, formálni, megújítani a hagyományos hangzásvilágot. Az énekesnő úgy véli, a megfelelő tisztelet, a stílus iránti alázat és a szakértelem a kulcs.

Azt látom, hogy egyre többen emelnek be népzenei motívumokat a popkultúrába, viszont sokan tiszteletlenül nyúlnak a néphagyományhoz

– fejti ki. Mint mondja, a változtatás szándéka csak akkor elfogadható, ha a népzene értékeit emelik ki, de ha kellő hozzáértés nélkül, csak a divat miatt történik, akkor az tiszteletlenség.

Kovács Nóri egész munkásságát egyébként az egyediség jellemzi: kezdve a senki máséval össze nem téveszthető, különleges hangszínnel, a népzenét a világzenével és a popzenével ötvöző műfaji sokszínűségen keresztül egészen a magyar nemzeti kultúra és hagyomány iránti értő elkötelezettségig, amelyhez bizony hozzátartozik az őstörténet, a mítoszok, a regék, a mondák világa is. Nehéz lenne kategorizálni a művészetét. Ez a Kovács Nóri-stílus. Ő maga már gyermekként is az autentikus népzenével foglalkozott és előadói pályára készült. Mondhatni, beleszületett a népi kultúrába: falun nőtt fel, nagycsaládban, a népzene iránti elkötelezettsége pedig nagyapja példájából ered, aki hangszerkészítő és muzsikus volt.

A lemezen szereplő második dal a Tulipán, amely nem is lehetne aktuálisabb most, hogy éled a természet, bontják a szirmaikat a tavaszi virágok. Ilyenkor a hosszú tél után az emberi szíveket is megizzítja az egyre melege­bben sütő nap. Ahogy számos, gyermekeknek is énekelt népdalunk, ez is tartalmaz olyan jelentésréteget, amely sokkal inkább felnőtteknek szól. Ezt az áthallást erősítik a hozzáírt szövegrészek is, persze csak finom utalások formájában. A klip látványvilága pedig vidám, friss és színes, ahogyan a tavasz és a könnyed szerelem.

Kovács Nóri – Tulipán videoklipje a Duna tv – Önök kérték című műsorában debütált ma. Ismétlés: Duna World: 18:30 kor.

Borítókép: Kovács Nóri, aki beleszületett a népi kultúrába (Fotó: kovacsnori.com)