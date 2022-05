Könyvtári kaland kicsiknek és nagyoknak

A rendezvény apropója egyfelől az, hogy május 14-e a Nemzeti Örökség Intézete által indított Történelmi és nemzeti emlékhelyek napja, másfelől pedig az, hogy május 15. az ENSZ közgyűlése által 1993-ban erre a napra tette a családok nemzetközi napját.

És, ha már család, természetesen kicsiknek és nagyoknak is kínál programot a könyvtár. A kézműves sarokban a család együtt játszhat az óriás kirakókkal, készíthet könyvjelzőt és hűtőmágnest a könyvtár gyűjteményeiben megtalálható ismert plakátokból, fotókból.

A legkisebbeknek diafilmeket vetítenek; tapasztalat, hogy az elsötétített térben megjelenő képkockák varázslatként hatnak, a mozgóképen nevelkedő gyerekeket is lekötik – írja a könyvtár közleménye.

A restaurátorok jóvoltából az érdeklődők megnézhetik, hogyan lehet pótolni a papír hiányzó részeit, miként dolgoznak a könyvdoktorok, milyen eszközöket használnak a könyvek lapjainak kiegészítésére. A digitalizáló műhelyen belül a fotósátor és a robotszkenner bemutatója során az érdeklődők megismerhetik az érzékeny, állományvédelmi szempontból kiemelt figyelmet igénylő dokumentumok digitalizálásának lépéseit. A vállalkozó szelleműek egy-egy előkészített dokumentum vagy épp saját rajzuk digitális kópiáját is elkészíthetik.

Minden korosztály számára izgalmas lehet a digitális puzzle, valamint a bejárati szinten látható újragondolt és interaktívvá vált könyvtártörténeti kiállítás. A klasszikus könyvtári enteriőr legfontosabb tárgyairól az üvegfelületen csúsztatható digitális képernyők segítségével kaphatnak információkat az érdeklődők. A művelődéstörténeti leírások és fotók által identitást kapnak a bútorok, könyvtári használati eszközök.

E tárlattal szemben egy több mint nyolcméteres interaktív érintőképernyőn egyszerre többen is böngészhetik a nemzeti könyvtár történetét – felfedezve a kivételes gyűjtemény számos érdekességét. A képernyőkön rendkívül szemléletes módon, különböző méretű és kialakítású katalógusfiókokat megérintve, mintegy kihúzva azokat jelenik meg a bibliotéka története idővonallal, fotókkal, sajtóhírekkel, anekdotákkal, kiegészítő látványelemekkel.



Borítókép: Az érdeklődők kipróbálhatnak egy eredeti Landerer és Heckenast-nyomdagépet (Forrás: OSZK)