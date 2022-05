Magyar zenei fesztivál Bukarestben

A Liszt Intézet bukaresti központja egyik legfontosabb programjának számító versenyen ezúttal főleg az énekesek száma kiemelkedő. A különböző versenyszámokban nemcsak szólisták, hanem duók is indulnak, egyes hangszeresek ugyanis párosan jelentkeztek. A versenynapok május 9. és 11. között lesznek.

Mint minden évben, most is követelmény, hogy a résztvevőknek magyar zeneszerzők műveit is meg szólaltassák, így a fiatal romániai tehetséges előadóművészek repertoárja is népszerűsíti a magyar zenét. Korábban egy-egy magyar zeneszerző állt a fesztivál középpontjában, idén a szervezők a magyar előadóművészetre akarják felhívni a közönség figyelmét, ezért a fesztivál Bátori István, a Magyar Művészeti Akadémia Bolognában élő ösztöndíjasának orgonahangversenyével kezdődik, aki vasárnap este a Bukarest belvárosában található római katolikus olasz templomban ad koncertet.

A május 12-én tartandó díjátadó gálán pedig fellép a Seleljo Duó, azaz Seleljo Erzsébet szaxofonművész és Seleljo Irén zongoraművész.

A gálán természetesen a díjazott művészek is szerepelnek majd. Az első három helyezett jutalma koncertlehetőség a párizsi és római magyar intézetekben, illetve a budapesti Régi Zeneakadémián.

