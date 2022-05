Szokatlan helyszínű versszínház Turek Miklóssal

A Lelkem, Aranyom! című előadás egy képzelt „párbeszéd” Arany János és Petőfi Sándor között, levelek és versek alapján. Az előadás e kettéhasadt lélek képzelt párbeszédét eleveníti meg tíz esztendővel a magyar szabadságharc bukása után, amikor a magyar nemzet legnagyobb kérdése így hangzott: „Lenni vagy nem lenni?”

Turek Miklós színművész, a Versszínház megalapítója az előadások kapcsán elmondta, hogy egyik reggel, amikor kiszállt a Fiumei úti sírkertben az autóból, a napsütésben az fogalmazódott meg benne, hogy a sírkert valójában nem egy temető, hanem a „lelkek parkja”.

– Hiszem, hogy nem a földben van vége létezésünknek. Így a lelkek, akik mindenütt jelen vannak, »látnak« és »éreznek« bennünket, míg mi csak ritkán érezzük őket. Az előadásaim alatt számtalan megmagyarázhatatlan apróság történik, amit nem lehet mással magyarázni, mint a segítő »lélekjelenléttel« – tette hozzá.

A Lelkem, Aranyom! című előadás egy képzelt „párbeszéd” Arany János és Petőfi Sándor között Fotó: NÖRI

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) főigazgatója az előadások kapcsán azt hangsúlyozta, hogy a NÖRI mindig is különösen fontosnak tartotta, hogy kulturális események helyszíne legyen a sírkert, hiszen, ahogy vallják, a Fiumei úti sírkert több mint temető. A Versszínház számára nemcsak az itt nyugvó költők miatt alkalmas helyszín a Fiumei úti sírkert, hanem azért is, mert a Nemzeti Örökség Intézetének kiemelt célja a fiatalok megszólítása, így a tavaly indított Nemzeti emlékezetpedagógiai programhoz is kiválóan illeszkednek Turek Miklós előadásai.

A lelkem, Aranyom! című előadáson a részvétel ingyenes, de regisztrálni szükséges a [email protected] e-mail-címen.

Borítókép: A sorozat első állomása Arany János síremléke (Fotó: NÖRI)