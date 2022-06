A mélységeket keresve

„Az elmúlt harminchat esztendőben népzenekutatóként a Kárpát-medence különféle tájegységein végeztem terepmunkát, s e gyűjtőútjaim során eljuthattam a határon túli magyarság több mint kétszáz településére. A számok nyelvén: csak 1992-ben például hetven helyszínen dolgoztam, s a 2008 óta eltelt időszakban is több mint háromszázötven helyszínen készítettem felvételeket. Filozófiám szerint a színpadon olyan népzenét »merek« előadni, aminek tájegységén személyesen is megfordultam, s találkozhattam a magyarok és a szomszéd népek zenei kultúrájának hagyományőrző képviselőivel. Eközben persze nemcsak magát a zenét, hanem a hozzá tartozó adatközlőt, az embert is megismertem. Természetesen a mások által gyűjtött hangfelvételek is forrásértékűek számomra, s okulásomra szolgáltak.

Ezek az utazások mélyen beivódtak a gondolkodásomba, s az érzelmeimre is hatottak. Különösen nagy hatással voltak a benső énemre, állásfoglalásomra, amely a trianoni döntés századik évfordulóján megfogalmazódott bennem. A Tanúhegyek produkcióban jellemzően az ezeken a gyűjtőútjaimon megismert hagyományőrző énekesek, hangszeres előadók, falusi parasztasszonyok, pásztoremberek szerepelnek a Fonó Zenekarral, azzal az együttessel, amelyet barátaimmal negyedszázada alapítottunk. Nem titok, hogy együtt gyakran az előbb említett gyűjtéseim, avagy közös gyűjtéseink zenei anyagát visszük színpadra. Megpróbáljuk a magyar népzenét, illetve a szomszéd népek népzenéjét hagyományhű feldolgozásban tolmácsolni a közönségnek. Hisszük, hogy ebben a közreadásban mély esztétikai tartalom rejlik. Hangsúlyozom a »mély« szót, mert, ha van a »magas kultúrának« ellentétpárja, s azt a hagyományos műveltség, a népművészet területén kell keresnünk, akkor mindaz, amit ott találunk, nem lehet semmiképpen sem »alacsony«, csakis »mélységesen mély«. Mestereinkkel együtt ennek a mélységnek a rejtett dimenzióit szeretnénk feltárni a Tanúhegyek koncertsorozat fellépéseire érkező közönség előtt. Tíz tájegységről hívtunk meg mestereket, akiknek már az utaztatása is komoly logisztikai feladatot jelent. Az ötnapos koncertsorozat június 14-én, Székelyudvarhelyen kezdődik, 15-én Csíkszeredában, másnap Marosvásárhelyen, rá egy napra Mérában folytatódik, s a turnét 18-án Nagyváradon zárjuk.”

Így foglalta össze Agócs Gergely, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa, a Fonó Zenekar vezetője az együttes Tanúhegyek címen meghirdetett erdélyi koncertsorozatát.



A Fonó Zenekar a trianoni békediktátum 100. évfordulójára önálló produkcióval készült. A társulat és hagyományőrző vendégeinek közös koncertje arra a felismerésre épül, hogy a szomszédos országok magyarlakta régióiban a magyar népdal, illetve a hangszeres magyar népzene Trianon után száz évvel is még mindig az élő hagyomány része. Ezt nemcsak az elszakítottság okán, de azért is fontos hangsúlyozni, mert széles körben elterjedt az a nézet, amely a népzenét az archívumok vagy legfeljebb a különféle újraéltetők, újraértelmezők tartozékának tekinti. A Tanúhegyek című előadás azokat a hagyományőrző mestereinket vonultatja fel, akik még száz év elteltével is képviselik környezetük régi magyar hagyományát. Az ő tudásuk révén a körülöttük már nagyrészt lemálló, elporladó örökség régi tündöklésében tárulkozik elénk.

Az előadás a magyar népzene értékei mellett a szlovák, a horvát, az erdélyi román, illetve a ruszin hagyományos zenei kultúra autentikus teljesítményeit is megjeleníti. A Fonó Zenekar tagjai mellett a produkció szereplői gömöri és zoboralji, kárpátaljai, vajdasági, kalotaszegi és mezőségi magyar, Nyárád menti székely és gyimesi csángó hagyományőrző énekesek, illetve muzsikusok. A koncerten egyes Kodály- vagy Bartók-művekből, vagy akár az iskolai ének-zene tankönyvekből ismerős zenei témák is felhangzanak, többségük abban az alakváltozatban, ahogy azzal a magyar zenefolklorisztika nagy úttörői a terepen találkozhattak. A népdalok szövegein pedig olykor átütnek a kisebbségi lét sajátos hangsúlyai.

A fellépések helyszínei:

06. 14., 19.00 Székelyudvarhely, Művelődési Ház

06. 15., 19.00 Csíkszereda, Csíki Mozi

06. 16., 19.00 Marosvásárhely, a Maros Művészegyüttes kövesdombi terme

06. 17., 20.00 Méra, Szarka-telek

06. 18., 17.00 Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem Díszterme

Jegyek a helyszíneken kaphatók. A mérai koncertre a jegy 20 lejbe kerül, a többi helyszínen 15 lej.

Borítókép: A Fonó Zenekar (Fotó: Erdélyi Hagyományok Háza)