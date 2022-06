Hobo önéletrajzi kötettel jelentkezik a könyvhéten

Hobo felidézi élete nehéz korszakait, tragédiáit, bukásait, botrányait, sikereit, találkozását az igaz szerelemmel és kalandozásait a zene, az irodalom, a film és a színház világában, valamint személyes kapcsolatait híres költőkkel, zenészekkel, rendezőkkel.

A két albumon a korábbi HBB- és Hobo-számokkal együtt kilenc vadonatúj szerzemény szerepel, de helyet kapnak a szerző pályafutását végigkísérő mesterei is. A Rolling Stones, a Doors, Viszockij, Bob Dylan és Tom Waits mellett felidézi a Kexet és Cseh Tamást is. Természetesen József Attila és Pilinszky János sem maradtak ki.

A „Fülig a szeretetben” album különlegessége a „Középeurópai hobo blues II.” (közismertebb nevén a „Viharban születtem”), melyen Hobo Horváth Charlieval, Presser Gáborral és Kóbor Jánossal énekel együtt. Ez volt az Omega nemrégiben elhunyt énekesének utolsó felvétele.

A kiadványt a könyvhét nyitónapján, június 9-én, csütörtökön 18 órakor Hobóval együtt Turczi István költő mutatja be a Kossuth Klubban, majd a szerző a következő két napon 16 órától a Vörösmarty téren, a Pult Kft. pavilonjában dedikálja a kötetet. (A könyvre a Pult Kft. címén lehet előjegyzést kérni.)

